Europee, Meloni stacca Schlein di 10 punti: il sondaggio che svela quanto valgono i leader

L’ultimo sondaggio di Noto sondaggi per Porta a Porta prende in esame le intenzioni di voto alle europee con e senza le candidature dei leader, a partire da Giorgia Meloni ed Elly Schlein. L’uno o l’altro scenario determinano non solo diverse percentuali di consenso per i singoli partiti, ma anche cambi di posizione della “classifica” generale. In ogni caso, comunque, FdI si conferma primo partito, con un distacco di circa dieci punti rispetto al Pd.

Il consenso dei partiti senza la candidatura dei leader

Nello scenario senza la candidatura dei leader FdI arriva al 28,5%, Forza Italia all’8,7% e la Lega all’8,3%. All’opposizione il Pd si ferma al 19%, il Movimento 5 stelle è quotato al 16,7% e Alleanza Verdi-Sinistra al 4%, sul filo della soglia di sbarramento, che sarebbe superata da Stati Uniti d’Europa, al 4,5%, e non da Azione, al 3,7%. Le new entry riferite a Michele Santoro e Cateno De Luca si fermano rispettivamente all’1,6% e al 2,5%.

Lo scenario con i big in campo per le europee: Meloni stacca Schlein di 10 punti

“Con le candidature di Meloni, Schlein, Tajani, Renzi, Bonino, Santoro e De Luca le cose cambiano”, rileva l’istituto demoscopico. FdI, infatti, passerebbe dal 28,5% al 29,5%, mentre la Lega confermerebbe il suo 8,3% superata da Forza Italia che, invece, raggiungerebbe il 9,2%. Con la Schlein capolista il Pd guadagnerebbe un punto e arriverebbe al 20%, mentre calerebbe al 3,5% Alleanza Verdi-Sinistra. Stati Uniti d’Europa con le candidature di Renzi e Bonino arriverebbe al 5%. Il M5S subirebbe una flessione, indietreggiando al 15,7%, mentre Azione, sia con le candidature dei leader che senza, si colloca al 3,7%. Con la candidatura di Santoro e De Luca, infine, la Lista del primo calerebbe all’1%, mentre quella del secondo salirebbe al 3%. Infine, rileva Noto sondaggi, “che, grazie alla candidatura dei leader, l’affluenza passerebbe dal 50% al 53%”.