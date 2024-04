Carabinieri morti a Campagna: positiva ad alcol e droga la donna che ha causato l’incidente

Era positiva all’alcoltest e alla cocaina la 31enne autista del Suv che nella notte di sabato, a Campagna (Salerno) è andato a scontrarsi frontalmente contro l’auto dei carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi morti nell’incidente. Un loro collega, il maresciallo Paolo Volpe è ricoverato in ospedale. L’indiscrezione è stata anticipata da Repubblica e confermata da ambienti investigativi.

Nello schianto stradale di Campagna coi carabinieri morti altri 4 feriti

Ulteriori accertamenti, dopo gli esami tossicologici cui è stata sottoposta ieri, sono stati effettuati stamattina all’ospedale di Oliveto Citra sulla 31enne alla guida del Suv. In queste ore proseguono dunque le indagini da parte della Polizia Stradale di Eboli per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sulla statale che collega il Comune di Eboli a quello di Campagna nel cui territorio è avvenuto lo scontro.

Fonti delle forze dell’ordine riferiscono che non sono ancora ufficiali i risultati definitivi dell’alcol test e del narcotest a cui è stata sottoposta. In ospedale con la 31enne si trova ricoverata anche la diciottenne che era in auto con lei al momento dello schianto. Una quarta persona rimasta coinvolta nell’incidente, il 75enne di Campagna che guidava un’altra auto è attualmente ricoverato nell’ospedale di Battipaglia ed è in prognosi riservata.

“Col nuovo codice della strada chi è positivo alla droga non potrà sfangarla”

“Mi auguro che il Parlamento approvi in via definitiva il nuovo Codice della Strada, dopo il via libera della Camera. Nel regolamento precedente, chi veniva trovato alla guida sotto effetto di stupefacenti poteva sfangarla sostenendo di non avere alterazioni psicologiche”. Lo scrive sui social il ministro dei trasporti Matteo Salvini a commento dell’articolo di Leggo, sull’incidente di Campagna, dove un Suv ha travolto due carabinieri in servizio uccidendoli, secondo cui la conducente sarebbe risultata positiva al test sulla droga. “Con il nuovo testo, se vieni beccato riconsegni la patente. Stop. Non si scherza con la vita” aggiunge Salvini.

I funerali di Francesco Ferraro, uno dei due giovani Carabinieri morti in un incidente stradale nel Salernitano nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, si terranno domani mattina alle 10 nel suo paese natale, Montesano Salentino (Le).

Martedì 9 aprile i funerali dei carabinieri Ferraro e Pastore

Il feretro di Francesco Ferraro, avvolto nel Tricolore, è stato accolto davanti alla sede del municipio nella tarda serata di domenica dagli applausi dei cittadini del piccolo centro del Capo di Leuca. Tra loro c’erano anche i genitori del militare, Antonio e Paola, ed i fratelli Gigi, Michele e Alessandro, oltre a rappresentanti delle autorità civili e militari.

Si terranno sempre domani mattina, ma a Manfredonia (Foggia), i funerali del maresciallo Pastore. Il commissario straordinario del Comune di Manfredonia, Rachele Grandolfo ha annunciato “per il giorno 9 aprile, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del giovane carabiniere manfredoniano, il lutto cittadino, in segno di vicinanza e di partecipazione al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del proprio caro”.