“Due eroi silenziosi”: l’Italia piange i carabinieri Pastore e Ferraro, morti nell’incidente a Campagna

Due giovani carabinieri sono morti, il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, e altre quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto sabato notte lungo la strada statale 91, a Campagna, in provincia di Salerno. Per estrarre dalle lamiere i due corpi ormai senza vita dei carabinieri è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio delle massime cariche dello Stato. “Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due carabinieri in un incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, ai colleghi e la nostra vicinanza alle persone rimaste ferite”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha “espresso all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa e al Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, le più sentite condoglianze. Tutta la Difesa – ha proseguito il ministro Crosetto – si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari del maresciallo Francesco Pastore e del carabiniere Francesco Ferraro”.

Pastore era originario di Manfredonia, Ferraro di Montesano Salentino

“Desidero esprimere ai loro familiari e all’Arma il mio sincero e profondo cordoglio e alle persone rimaste ferite gli auguri di pronta guarigione”: così il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nell’esprimere “profondo cordoglio per il tragico incidente stradale”, rivolge “alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”.

“Alle famiglie di questi due giovani servitori dello Stato giungano le condoglianze di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e auguri di pronta guarigione al terzo carabiniere rimasto ferito”, dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Alle loro famiglie, agli amici e ai colleghi, vanno le mie condoglianze in questo momento di grande dolore. Alle persone ferite i miei più sinceri auguri di una pronta guarigione”, afferma il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una nota.

Il sindaco di Campagna: “Piangiamo due eroi silenziosi”

“Una tragedia ha portato via, nel cuore della notte, due giovani carabinieri del comando di Campagna, il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato scelto Francesco Ferraro. Una vita spesa al servizio dello Stato, a colmare quella sottile linea che separa la civiltà e la legalità dalla barbarie e dalla prepotenza”. Le parole di Biagio Luongo, sindaco di Campagna, la cittadina in provincia di Salerno dove nella notte tra sabato e domenica si è consumato il tragico incidente in cui sono morti due giovani carabinieri, esprimono il cordoglio di una intera comunità. “Piangiamo, oggi, due tra i nostri più cari figli di Campagna, eroi silenziosi ai quali tributiamo il nostro rispettoso e doveroso commiato”.

Secondo una prima ricostruzione, almeno tre auto sono rimaste coinvolte nel tragico incidente che ha visto la morte dei carabinieri Pastore e Ferraro. Un Suv si sarebbe scontrato frontalmente con l’auto di servizio dell’Arma, impattando contro una terza vettura. Nel terribile incidente sono rimasti feriti la 31enne alla guida del suv, una passeggera 18enne e il 75enne alla guida della terza automobile, ricoverati agli ospedali di Battipaglia e Oliveto Citra. In prognosi riservata il terzo carabiniere, ricoverato all’ospedale di Eboli. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente. I funerali dei due carabinieri si terranno in Puglia, regione di cui entrambi erano originari. Pastore era di Manfredonia (Foggia) mentre Ferraro era nato a Montesano Salentino (Lecce).