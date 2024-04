Cane abbandonato insegue disperato l’auto del padrone. Il video tristissimo virale sui social

Video tristissimo. E’ stato girato a Long Beach, in California, dove un cane è stato inspiegabilmente abbandonato sul ciglio della strada. Nelle immagini che seguono il cane cerca di tornare sulla vettura, la tallona, si avvicina. Ma il conducente non sembra minimamente intenzionato a tornare sui suoi passi. Commuove l’insistenza con cui il cane tallona la macchina del suo padrone e la segue, quasi come se non credesse neanche lui che gli stia giocando questo scherzo crudele. Il video è diventato virale sui social e si aggiungono ogni minuto commenti indignati.

Il web: “Miserabile”

“Non trovo parole abbastanza spregevoli per giudicare chi fa una bastardata del genere. Bisognerebbe coniarle di nuove”. “Non riesco a capire come fanno …..sono esseri senza sentimenti. Miserabili”. Un altro utente più pragmatico suggerisce di prendere il numero di targa oppure fare una foto e denunciare. Spesso di parla degli animali abbandonati solo in estate. Invece il fenomeno è purtroppo frequente in ogni stagione. Tra abbandoni e sevizie, questi ultimi anni ci hanno offerto un campionario di orrori a cui non si pensava di assistere con tale frequenza.

Il cane portato in un rifugio

Un automobilista americano ha registrato il terribile momento in cui un uomo, a bordo di un’auto di grossa cilindrata nera e senza targa (l’utente social purtroppo non può essere accontentato), ha abbandonato il proprio cane in strada. L’auto non è ripartita subito a causa del semaforo rosso e del traffico, così il cane ha provato a rientrare in macchina, inseguendo il suo proprietario. Ma per lui niente da fare. Quello sportello rimane crudelmente chiuso. Il video straziante è stato diffuso online da parte dell’utente con una richiesta di aiuto per il cane, rintracciato e portato in salvo. Dopo l’abbandono – riporta Fanpage- l’animale è stato affidato a un rifugio per animali ma non ha ancora trovato una nuova casa. Del proprietario dell’animale, invece, non vi è ancora traccia.