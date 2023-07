Abbandona il cane in strada e scappa con l’auto: l’animale lo insegue e rischia di essere investito (video)

Il cane pensa a un gioco, scende dall’auto, ci gira intorno, prova a risalirci dallo sportello laterale ma il padrone si infila dentro e se la svigna. Il cane prova a inseguire l’auto e rischia di essere travolto da una vettura che arrida dall’altra parte, poi torna mestamente sui propri passi. Accade decine di volte, in estate, anche in Italia, ma nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza che mostriamo in basso siamo negli Stati Uniti: un uomo abbandona il cane, un pastore tedesco, sul ciglio della strada. L’animale prova a risalire in auto ma non ce la fa. Il cane è stato poi salvato e portato al Dallas Animal Services, un attrezzato centro di recupero di animali abbandonati, e l’uomo denunciato. Alcuni dei residenti hanno riferito ai giornalisti che non è la prima volta che in questa zona della città vengono abbandonati dei cani.

Chi abbandona un cane rischia un’ammenda fino a 10mila euro

Anche in Italia il numero di cani abbandonati è spaventoso si conta che negli ultimi anni siano stati abbandonati circa 50.000 cani ogni anno. Se questo numero è di per sé già impressionante, la cifra dell’abbandono dei gatti è ancora superiore, e conta 80.000 esemplari.

Il problema si concentra, come ormai sappiamo, in estate, quando la famiglia si prepara a partire per le ferie: in questa stagione si concentra il 30% dei casi, e l’Abbandono di Animali in auto rimane uno dei metodi tristemente più comuni. Le sanzioni per chi abbandona un cane o un qualsiasi animale sono pesanti, ma non sufficienti. “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.