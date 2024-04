Biden chiama Xi Jinping. La Casa Bianca: “Preoccupa la collaborazione con Mosca”. Tensioni su Taiwan

Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per “confrontarsi”, come ha reso noto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. “Una intensa competizione richiede una intensa diplomazia per gestire le tensioni, affrontare le rappresentazioni erronee e prevenire conflitti non voluti. Questa telefonata è un modo di farlo”, ha spiegato una fonte della Casa Bianca, parlando con i giornalisti.

Il nodo Taiwan: tra Biden e Xi restano le tensioni

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, Biden e Xi hanno avuto una discussione “schietta e costruttiva” su diverse questioni bilaterali, regionali e globali ripromettendosi di proseguire le comunicazioni in corso fra i militari dei due Paesi e le discussioni sui rischi dell’Ia e sul clima. Biden ha sottolineato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e del rispetto della legge e della libertà di navigazione nel Mar della Cina Meridionale. Xi Jinping, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, ha parlato di Taiwan come della prima linea rossa da non oltrepassare nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina, aggiungendo che “non lasceremo che le attività separatiste, la connivenza esterna e il sostegno alle forze dell’indipendenza di Taiwan restino incontrollati”. “Ci auguriamo – ha aggiunto – che gli Stati Uniti mettano in pratica la dichiarazione positiva del Presidente di non sostenere l’indipendenza di Taiwan”.

La preoccupazione di Washington per la collaborazione cinese con la Russia

Biden inoltre ha espresso preoccupazione per il sostegno della Cina all’industria della difesa russa e al suo impatto sulla sicurezza europea e transnazionale, sottolineando l’impegno continuo degli Usa alla completa denuclearizzazione della Corea del Nord. Biden ha anche ribadito la sua preoccupazione per le politiche commerciali ingiuste della Cina e le pratiche economiche non di mercato che danneggiano i lavoratori e le famiglie americane.

La necessità di una “diplomazia di alto livello” per gestire le relazioni tra i due Paesi

I due leader hanno sottolineato l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione e di gestire in modo responsabile le relazioni attraverso diplomazia di alto livello e consultazioni a livello di lavoro nelle prossime settimane e mesi, in vista anche delle visite in Cina di Janet Yellen e di Antony Blinken. Il colloquio è stato il primo contatto telefonico fra i due leader dal luglio del 2022. L’ultimo incontro risale invece allo scorso novembre, in California.