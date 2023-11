Biden e Xi siglano il disgelo: “La rivalità non sia conflitto, il mondo è abbastanza grande per entrambi”

È durata circa due ore la prima sessione di lavori tra Joe Biden e Xi Jinping, arrivato nella serata di ieri a San Francisco per quello che si è confermato l’incontro del disgelo. I due presidenti, che hanno di fronte altre due sessioni di lavoro, per un tempo complessivo che potrebbe arrivare a quattro ore, hanno entrambi sottolineato la necessità di consolidare le relazioni, pur nelle profonde differenze, nella competizione e nelle “tensioni” che caratterizzano i rapporti tra Usa e Cina. Ma su Taiwan il clima resta teso.

Biden a Xi: “Le tensioni non devono sfociare in un conflitto”

“Le tensioni non devono sfociare in un conflitto”, ha detto Biden a Xi all’inizio del bilaterale, sottolineando “l’importanza che noi due ci comprendiamo chiaramente”. “Credo sia fondamentale che io e lei ci capiamo chiaramente da leader a leader, senza fraintendimenti o errori di comunicazione”, ha proseguito il presidente Usa, definendo gli incontri passati con il leader cinese “schietti, diretti e utili”. “Come sempre, le discussioni faccia a faccia non possono essere sostituite. Ho sempre trovato le nostre discussioni schiette e franche”, ha ripetuto l’inquilino della Casa Bianca, per il quale Usa e Cina possono “lavorare insieme su intelligenza artificiale e clima”.

Dopo questa prima sessione del bilaterale, Biden ha detto di aver apprezzato “la conversazione che ho avuto oggi con il presidente Xi perché penso che sia fondamentale capirci chiaramente, da leader a leader. Ci sono sfide globali critiche che richiedono la nostra leadership congiunta. E oggi abbiamo fatto progressi reali”. Il presidente cinese Xi Jinping ”è un dittatore, nel senso che governa un Paese comunista, basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra”, ha proseguito il presidente Usa nel corso di una conferenza stampa al termine dell’incontro.

Xi a Biden: “Il pianeta terra è abbastanza grande per entrambi”

“Per due grandi Paesi come la Cina e gli Stati Uniti voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione”, ha rilanciato Xi, per il quale “non è realistico che una parte rimodelli l’altra” e dicendosi ansioso di “raggiungere nuove intese con il presidente Biden su questioni strategiche e generali fondamentali per la direzione delle relazioni Cina-Usa e su importanti questioni che riguardano la pace e lo sviluppo nel mondo”. “Finché la Cina e gli Stati Uniti si rispetteranno a vicenda, coesisteranno in pace e perseguiranno una cooperazione vantaggiosa per tutti, saranno pienamente in grado di superare le differenze e trovare il modo giusto affinché i due grandi paesi possano andare d’accordo”, ha assicurato il leader cinese, sottolineando che “il conflitto e lo scontro tra loro hanno conseguenze insopportabili per entrambe le parti”.

“Le relazioni Cina-Usa, il rapporto bilaterale più importante al mondo – ha aggiunto – dovrebbero essere percepite e immaginate nel contesto ampio delle trasformazioni globali mai viste in un secolo, che stanno accelerando, e svilupparsi in modo da avvantaggiare i nostri due popoli” e finché i due Paesi si “rispetteranno a vicenda, coesisteranno in pace, saranno pienamente in grado di superare le differenze”. “Il pianeta Terra – ha aggiunto Xi – è abbastanza grande perché i due Paesi possano avere successo e il successo di un paese è un’opportunità per l’altro”.

La precisazione di Pechino su Taiwan

Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese tra i temi dell’incontro c’è stata anche la questione di Taiwan. Biden, secondi quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, ha chiesto al leader cinese Xi Jinping di ”rispettare il processo elettorale a Taiwan”, affermando che ”Taiwan è la questione più pericolosa nei rapporti tra Stati Uniti e Cina”. Xi, dal canto suo, ha affermato che ”la Cina realizzerà la sua riunificazione e questo obiettivo non può essere fermato”, chiedendo “di smetterla di armare Taiwan, onorare il suo impegno a non sostenere l’indipendenza di Taiwan e sostenere la riunificazione pacifica della Cina”.

