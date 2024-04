Attacco con katana a Londra, morto un 13enne. Ferite 4 persone. La polizia: “Non sembra terrorismo”

Un 13enne è morto a Londra dopo essere stato ferito nell’attacco in strada di un uomo con una katana, che ha fatto anche quattro feriti tra i quali due agenti. Il ragazzino è morto in ospedale. L’agguato è avvenuto intorno alle sette del mattino nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, a Ilford, alla periferia nord-orientale di Londra. L’uomo è stato poi arrestato.

Morto il 13enne ferito a Londra nell’attacco con katana

“È con grande tristezza – ha detto il capitano Stuart Bell della polizia metropolitana di Londra – che confermo che uno dei feriti nell’incidente, un ragazzino di 13 anni, è morto per le ferite È stato portato in ospedale dopo essere stato accoltellato e purtroppo è morto poco dopo”.

La polizia: “Non sembra terrorismo”

Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo “correre in giro con una spada da samurai”, che “ha accoltellato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa”. Secondo quanto riferito dai media britannici, l’assalitore, fotografato con una felpa gialla e la katana in mano, ha 36 anni e si è schiantato contro una casa a Thurlow Gardens. Prima di essere arrestato, ha aggredito anche due agenti. “Non stiamo cercando altri sospettati. Questo incidente non sembra essere legato al terrorismo”, ha detto un funzionario della Metropolitan Police di Londra.

Sunak: “Un incidente scioccante”. Il ministro dell’Interno: “Evitare le speculazioni”

Sul caso è intervenuto il primo ministro Rishi Sunak: “Questo è un incidente scioccante. I miei pensieri vanno alle persone colpite e alle loro famiglie. Vorrei ringraziare i servizi di emergenza per la loro continua risposta e rendere omaggio allo straordinario coraggio dimostrato dalla polizia sul posto. Tale violenza non trova posto nelle nostre strade”, ha scritto su X, rilanciando il post in cui il ministro dell’Interno, James Clevery, informava che “vengo regolarmente aggiornato sull’incidente avvenuto questa mattina alla stazione di Hainault”. “I miei pensieri sono con coloro che sono stati colpiti e ringrazio i soccorritori”, ha scritto a sua volta Clevery, invitando “le persone a non speculare o a non condividere filmati online e a fornire informazioni pertinenti alla polizia”.