“Amadeus lascia la Rai (anche) per colpa di Povia”: la fanta-barzelletta smentita dalla Rai

Amadeus se ne vuole andare via dalla Rai (anche) perché all’ultimo Sanremo volevano fargli avere tra i concorrenti Povia e alla direzione artistica un certo Mogol. «Un’infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile». Le definisce così l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio – interpellato dall’Adnkronos a margine della conferenza stampa di Vivicittà a Viale Mazzini – commentando il proliferare di indiscrezioni sulla trattativa della Rai con Amadeus, in vista della scadenza del contratto del conduttore il 31 agosto.

Scadenza che negli ultimi giorni ha innescato rumors insistenti sul possibile passaggio di Amadeus al canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. Lo stesso dove si è trasferito Fabio Fazio (con nobili motivazioni ideali e conseguente contratto milionario)

Le ricostruzioni, come scrive (tra gli altri) Renato Franco sul Corriere della Sera, riguardano addirittura supposte pressioni sul presentatore televisivo in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. Raccomandazioni che Amadeus ha respinto “eroicamente” al mittente.

Il gossip: Amadeus “irritato” per le pressioni per Povia a Sanremo

Sarebbero la proposta di inserire tra i 27 concorrenti del Festival di Sanremo, Povia (già vincitore di un’edizione), tra le decine di ospiti delle quattro serate la giornalista Hoara Borselli e nella direzione artistica il paroliere più famoso, già presidente della Siae, Mogol. Amadeus sarebbe rimasto talmente “turbato” da queste richieste” da aver così meditato l’addio a viale Mazzini. Fa già ridere così, ma se a questo si aggiunge che tra le pressioni ci sarebbe stata la richiesta di andare a cena con Pino Insegno, la ricostruzione suona un po’ come una leggenda metropolitana. Anche un bambino – per restare in tema canoro anche un concorrente dello Zecchino d’Oro – sarebbe in grado di intuire che si tratta di una panzana colossale.

Non a caso anche l’ufficio stampa di viale Mazzini è costretto a smentire. «In merito alle numerose ricostruzioni apparse in questi giorni sui media e relative all’eventualità della conclusione del rapporto tra il Servizio Pubblico e Amadeus, Rai ribadisce che si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda».

«Ricostruzioni – prosegue la Rai – che appaiono tanto più fantasiose quando fanno riferimento a presunte pressioni che Rai avrebbe esercitato nei confronti di Amadeus che invece – come da lui stesso più volte ripetuto anche durante l’ultimo Festival di Sanremo – ha sempre goduto, nelle proprie scelte, della massima autonomia e libertà, che gli sono state riconosciute e garantite dalla Rai stessa, in nome della stima e della profonda fiducia, assolutamente mai venute meno».

Nella trattativa di Amadeus conta piuttosto (ovviamente l’aspetto economico e la possibilità per il conduttore di sperimentare nuove strade e nuovi format su un’emittente più giovane e più elastica. Tutto legittimo, ma lasciar intendere che dietro l’eventuale addio di Amadeus ci siano le pressioni per Povia, Pino Insegno, Mogol e qualche altro nome, suona davvero come una fake news mal scritta.