007 Cercasi: l’Intelligence italiana assume. Tra i requisiti richiesti, “comprovata riservatezza”

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – l’Intelligence, insomma – assume. E pubblica sul proprio sito il profilo delle “migliori risorse da porre a servizio del Paese” che sta cercando per “la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale”. Si tratta di professionalità con spiccate competenze in ambito informatico e di analisi di dati, ma anche con “un forte senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni dello Stato”, nonché con “comprovate doti di riservatezza”.

L’intelligence italiana assume: ecco le figure richieste

Più nel dettaglio, le figure richieste devono avere specifiche conoscenze e competenze nei settori dell’intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect; delle metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics; delle minacce Wmd, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement; dell’algoritmica per la crittoanalisi; della fotointerpretazione di immagini satellitari; delle scienze comportamentali e attività di profiling; dell’archivistica e digitalizzazione documentale.

Tra i requisiti, “comprovate doti di riservatezza”

“Oltre alle competenze tecniche, sono richiesti affidabilità, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni dello Stato, nonché comprovate doti di riservatezza”, si legge sul sito del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, dove viene chiarito che “all’esito di un preliminare screening curriculare, i candidati saranno sottoposti alle previste procedure selettive, comprendenti la verifica delle conoscenze e competenze tecniche, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e dei requisiti di affidabilità e sicurezza”.

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica sempre aperto “per tutti i giovani ad alto potenziale”

La presentazione delle candidature è aperta fino alle ore 24 del 31 maggio 2024, ma il Servizio informa che, “oltre agli specifici profili oggetto dell’avviso di ricerca, per tutti i giovani ad alto potenziale e fortemente motivati ad un impiego nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, resta sempre aperta la possibilità di presentare la propria candidatura spontanea attraverso la procedura on line della sezione Lavora con noi”. I profili professionali di maggiore attenzione, viene spiegato ancora, sono quelli di analista in ambito geopolitico, del contrasto ai fenomeni del terrorismo e dell’eversione; esperto in campo economico (con particolare focus sui temi del golden power, della green economy e della transizione energetica); conoscitore di lingue rare e dialetti d’area; esperto in attività Humint di ricerca informativa; sviluppatore software.