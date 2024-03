Strage di Mosca: nuovo video dell’Isis con le body cam dei terroristi che sparano e ammazzano

I miliziani dello Stato Islamico (Isis) hanno diffuso un nuovo video dell’assalto alla sala concerti Crocus City Hall a Mosca che ha provocato la morte di 133 persone. Nel filmato, pubblicato dall’agenzia di stampa dell’Isis Amaq, si vedono uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori nell’atrio del Crocus City Hall e sparano contro di loro con i mitra a bruciapelo, uccidendo decine di persone. Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di ”ucciderli e non avere pietà”. Il video dura un minuto e mezzo.

Strage dei terroristi a Mosca, allarme a San Pietroburgo

Gli investigatori russi hanno intanto trovato armi e munizioni all’interno della Crocus City Hall. Le autorità di sicurezza hanno riferito di aver sequestrato, tra l’altro, due fucili d’assalto Kalashnikov, più di 500 munizioni e 28 caricatori. Intanto oggi è stato evacuato il centro commerciale London Mall a San Pietroburgo, in Russia. Lo riferiscono media russi su Telegram spiegando che sul posto sono presenti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Al momento non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali. Un uomo è stato arrestato dalla polizia russa nel centro commerciale London Hall dove ha rivendicato di aver collocato ordigni esplosivi. Lo riferiscono i media russi, diffondendo le immagini delle persone evacuate dal mall. L’uomo arrestato non ha indicato dove avrebbe collocato le bombe.