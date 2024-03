Putin: “In Ucraina creata una finestra per far scappare gli attentatori”. Kiev: “Insostenibile”

«Individueremo e puniremo chiunque sia dietro questo atto terroristico sanguinoso e barbaro verso il nostro popolo». Sono queste le prime parole di Vladimir Putin dopo la strage del 22 marzo al Crocus City Hall di Mosca. Mentre salgono a 143 ( secondo Rainews) le vittime e centinaia di russi sono ib fila per donare il sangue ai feriti, il presidente russo si è rivolto alla nazione in un discorso televisivo: «Al momento, questo è ciò che possiamo dire: tutti e quattro gli autori dell’atto terroristico sono stati trovati e arrestati. Stavano provando a scappare e a dirigersi verso l’Ucraina, dove, stando a informazioni preliminari, le autorità avevano preparato una “finestra” per permettergli di attraversare il confine», ha accusato il leader del Cremlino.

Putin: “Da Ucraina ‘finestra’ per fare entrare attentatori”

«Noi conosciamo la minaccia del terrorismo. Nessuno potrà spezzare la nostra unità. Non cederemo al panico, ne usciremo più forti», ha aggiunto Putin. Il presidente russo ha quindi accusato i responsabili della strage al Crocus City Hall di aver ucciso indiscriminatamente i cittadini russi «come facevano i nazisti». Il leader del Cremlino ha annunciato anche l’introduzione di «ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio» nella regione di Mosca. E ha dichiarato che il 24 marzo sarà proclamata «giornata di lutto nazionale». Poco prima che andasse in onda il suo appello ai cittadini russi, Putin ha avuto alcune conversazioni telefoniche con altri capi di Stato. Tra di loro ci sono il presidente uzbeco Shavkat Mirziyoyev e quello bielorusso Alexander Lukashenko, con cui il Cremlino ha riaffermato «la determinazione a mantenere una stretta cooperazione nel combattere il terrorismo».

Kiev replica alle accuse di Putin: “Sarebbe un suicidio”

Gli ultimi anni l’Ucraina ha condotto «attività terroristiche attive e sistematiche contro i cittadini russi». Ad accusare Kiev è la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, scondo l’agenzia Tass. Da Kiev replicano categoricamente. “Assurdo”. L’Ucraina bolla così le accuse che arrivano dalla Russia all’indomani della strage a Mosca. Un portavoce della direzione dell’intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, ha sottolineato alla Bbc come la zona al confine tra Russia e Ucraina sia “piena di unità dei servizi di sicurezza e militari”. E, “anche gli ultimi eventi nella regione (russa) di Belgorod e a Kursk, dove c’è attività militare, significano che questa è una prima linea”. Quindi, ha aggiunto, “suggerire che sospetti si stessero dirigendo verso l’Ucraina significherebbe dire che sono stupidi o vogliono suicidarsi”.

Podolyak: “La pista Ucraina è insostenibile”

La “traccia ucraina” è “assurda” e “insostenibile”. L’Ucraina “non ha la minima connessione” con i fatti. Lo scrive su X il consigliere presidenziali ucraino Mykhailo Podolyak in un lungo post in cui sottolinea diverse incongruenze della versione delle autorità russe. Podolyak nota che l’attacco è stato compiuto da un gruppo di uomini armati riusciti a passare attraverso una folla di gente “senza nessuna ispezione”. “Per oltre un’ora e mezza questo gruppo ha sparato attivamente sulle persone senza l’intervento di forze dell’ordine”. E poi, continua Podolyak, i terroristi “hanno lasciato con calma l’edificio sula stessa macchina con la quale erano arrivati al Crocus e si sono diretti…verso la linea del fronte, su una macchina ormai nota”. Le prime indagini e i testimoni “tracciano ritratti degli aggressori e e li legano chiaramente a radicali islamici”. Infine, i ricercati si dirigono verso valichi di frontiera chiusi “dove vi sono combattimenti in corso e ogni metro è saturo di forze di sicurezza russe”.

“La conclusione è ovvia – scrive Podolyak – ogni tentativo di collegare l’Ucraina agli attacchi terroristici è completamente insostenibile. L’Ucraina non ha la minima connessione con questo fatto. L’Ucraina è impegnata in una guerra su larga scala con la Russia e risolverà il problema dell’aggressione russa (aggressione che ha una deliberata componente terroristica) sul campo di battaglia. La versione dei servizi speciali russi per quanto riguarda l’Ucraina è insostenibile e assurda”.