Sondaggio Piepoli: “Nessun governo ha mantenuto questo livello di popolarità”

Il sondaggio Piepoli realizzato in esclusiva per il Giornale attesta che è la prima volta che un governo in carica da quasi due anni mantenga così alti livelli di consenso. Il sondaggista inaugurada oggi, e per t tutti i venerdì, uno spazio sul quotidiano di Alessanbdro Sallusti dedicato ai trend settimanali. Iniziamo subito con la salute del governo, che il sondaggista valuta molto buona. La fiduca nell’esecutivo Meloni di attesta sul 38 per cento, che “preso oggi è notevole- spiega Piepoli- . Soprattutto perché quasi in salita rispetto all’inizio dell’anno. È ben vero che è cominciato molto alto all’inizio del suo mandato (Ottobre 2022), a quota 45. Ma sono passati quasi due anni e in termini di adesioni, specialmente quelle della parte più matura della popolazione, non ha perduto «pezzi» nell’immaginario collettivo” . Da circa 60 anni segue l’evoluzione dell’opinione pubblica e i comportamenti della popolazione – tiene a precisare nell’incipit del suo articolo- . Per cui ha il termometro molto aggiornato quando afferma che “nessun governo precedente ha mantenuto questo livello di popolarità (forse anche perché non ne ha avuto il tempo)”.

Piepoli: “Nessun governo ha mantenuto livelli di popolarità”

Al mantentimento del gradimento per il governo hanno concorso moltissimo – anche a livello di inconscio collettivo – le parole della premier Meloni sulla volontà di mantenere la pace, è la sua analisi. Che prosegue individuando proprio nella politica estera il valore principale della fiducia degli italiani. “Circa un terzo degli italiani ha focalizzato la sua attenzione sulle guerre in corso, quella in Ucraina; e quella tra israeliani e i palestinesi estremisti. L’interesse dell’opinione pubblica è stato più indirizzato verso il conflitto in Ucraina nella parte iniziale della settimana; anche in concomitanza con le elezioni presidenziali in Russia vinte da Putin Per poi spostarsi anche sul conflitto in Medio Oriente. La paura derivata dalla guerra è piuttosto forte – scrive Piepoli- ; e, nel caso Italia, è stata focalizzata sulla rassicurazione venuta dalla presidenza del Consiglio. La presidente Meloni per ben due giorni ha rassicurato gli italiani che non invieremo armi offensive in Ucraina; e che quindi ci manteniamo ai margini della guerra. Tutto questo si è ripercosso in positivo sul governo e in particolare su Fratelli d’Italia”.

“Meloni leader giusta per i nostri tempi”

Fratelli d’Italia svetta come primo partito e “tende persino a rafforzarsi. Il Pd oscilla stentatamente intorno al 20% e il Movimento 5 Stelle che resta un credibile partito di massa malgrado l’incredibilità suscitata spesso in noi ricercatori. Il primo dei tre è guidato dalla leader giusta per i nostri tempi; il secondo è sorretto dalla sua storia e il terzo conta sulla fantasia del suo capo.