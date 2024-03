Si chiama Islam il giovanissimo eroe russo che ha salvato 100 persone dai terroristi dell’Isis (video)

Si chiama Islam, per uno strano caso del destino, il 15enne russo che ha messo in salvo più di 100 persone mentre il commando di terroristi islamici dell’Isis faceva irruzione al Crocus City Hall di Mosca uccidendo decine di persone e ferendone altre. Il giovane eroe è uno studente, e lavorava part time al guardaroba della sala concerti. Di origine kirghiza, anche se è Nato a Mosca, Islambek Khalikov, per gli amici Islam, stava prestando il suo servizio anche la sera dell’attacco: gli avevano insegnato di fare: in caso di emergenza, in caso di incendio, devi aiutare gli spettatori a raggiungere le uscite di sicurezza. E così, invece di fuggire, non appena ha sentitoi colpi di arma da fuoco ha capito quel che stava succedendo e ha gestito con razionalità e prontezza una situazione che richiedeva straordinaria resilienza.

Il rapper russo Morgenstern ha fatto sapere di aver inviato un milione di rubli a Islam.