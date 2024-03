Sferrò uno schiaffo alla fidanzata: ai domiciliari l’attaccante 19enne del Pescara, Luca Sasanelli

La conferma delle indiscrezioni riguardo un’indagine della Procura di Bari nei confronti del 19enne attaccante Luca Sasanelli – che da ieri è agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata – arriva direttamente da un comunicato postato sul proprio account social dal Pescara calcio con un tweet che recita: «La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali».

Luca Sasanelli, l’attaccante del Pescara ai domiciliari per stalking

Dunque, la nota ufficiale della società prende atto e attende gli esiti delle indagini. E mentre una nuova notizia incrocia il terreno calcistico con i sentieri della cronaca, dell’attaccante 19enne, attualmente ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del gip del Tribunale di Bari – città dove vive la ex fidanzata – si apprende che è stato prelevato da due pattuglie dei Carabinieri mentre era in ritiro in hotel con la squadra bianco-azzurra. Squadra che oggi (martedì 5 marzo ndr) è impegnata nel turno infrasettimanale contro la Recanatese.

I fatti risalirebbero a prima del trasferimento del calciatore in biancoazzurro

Ma il calciatore non sarà in campo. Proprio oggi, infatti, in base a quanto riferisce il sito di Sky Sport infatti, nelle stesse ore Sasanelli «dovrebbe essere ascoltato dagli inquirenti secondo le indicazioni previste dal nuovo Codice Rosso. I fatti risalirebbero a qualche mese fa, quando Sasanelli – all’epoca in forza alla Fidelis Andria avrebbe tirato uno schiaffo alla fidanzata, la quale avrebbe sporto immediatamente denuncia, che ha fatto scattare l’accusa di violenza domestica. Dunque si fa riferimento ad «un periodo antecedente al trasferimento in biancazzurro dove il giocatore, arrivato a gennaio dall’Andria, ha collezionato 84 minuti distribuiti in 4 presenze».