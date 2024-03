Sanità, i problemi di quella pubblica e quella privata ancora per pochi minano la fiducia degli utenti. Il sondaggio

Cala la fiducia nella sanità e quella privata è ancora per pochi. Questo il messaggio principale di un sondaggio lanciato da Adnkronos, che ha coinvolto 6.500 utenti in vista del dibattito “Salute e Sanità, una sfida condivisa”, che si è svolto ieri al Palazzo dell’Informazione. Nette le risposte degli utenti: il 60% ha meno fiducia rispetto al passato nel servizio sanitario pubblico, e del mal funzionamento si dà la responsabilità in primis allo Stato (60%), ma anche alle Regioni (49%). Non solo. Ben il 91% considera la sanità privata come un’alternativa per pochi.

Sanità, liste d’attesa: le lacune che aggravano il problema

«Le liste d’attesa sono il peggior biglietto da visita del servizio sanitario nazionale» ha ricordato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo al dibattito. «Oggi però non abbiamo dati precisi. Un anno e mezzo per un esame è inammissibile, ma non abbiamo un monitoraggio regione per regione delle prestazioni che mancano. Ma dobbiamo vedere dove ci sono e i tempi delle liste d’attesa. È però inaccettabile che non ci sia un Cup unico per esami e visite nel pubblico e privato convenzionato».

Le sfide in agenda e l’importanza della medicina del territorio

Le sfide sono tante e impegnative: dalla corretta gestione delle risorse, alla valorizzazione del personale medico e infermieristico. Dalla medicina territoriale, all’impatto che le nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, sono destinate ad avere sulla sanità pubblica del futuro. «La medicina del territorio è fondamentale – ha spiegato il Governatore del Lazio Rocca –. È la presa in carico del paziente, l’accompagnamento dei nostri cittadini nel momento di cui hanno necessità di un’attenzione medica. E poi, ovviamente, una buona medicina del territorio è un ottimo filtro soprattutto per i nostri pronto soccorso».

Sanità, l’iniziativa Adnkronos su opportunità e rischi di una trasformazione del sistema

A tracciare un bilancio dell’evento è allora Fabio Insenga, vicedirettore dell’Agenzia: «Fare domande e ottenere risposte è la strada che abbiamo scelto per valorizzare i nostri eventi, con il format Adnkronos Q&A. Su un tema cruciale come il futuro della sanità pubblica è ancora più importante farlo: per raccontare le opportunità e i rischi di una trasformazione del sistema necessaria e non più rinviabile».