Rocca inaugura i nuovi reparti dell’ospedale di Rieti: restituiamo dignità e attenzione a territori dimenticati

Inaugurazione oggi, presso l’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, del pronto soccorso e dei reparti di Ostetricia-Ginecologia e Neonatologia. Presenti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini, il sindaco Daniele Sinibaldi e il commissario straordinario della Asl di Rieti Mauro Maccari.

Tre interventi di ristrutturazione

Sono tre gli interventi di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale di Rieti, che ha una superficie di 1740 metri quadrati. L’investimento di un milione e duecentomila euro ha permesso di ampliare le aree di permanenza, di osservazione e la sala di attesa. Attraverso i fondi dell’edilizia sanitaria, l’Asl di Rieti ha potuto ristrutturare e completare i lavori dei reparti di Neonatologia e Ostetricia-Ginecologia.

Inoltre esiste ora un collegamento diretto tra i reparti, migliorando significativamente l’accessibilità alle pazienti neomamme, che ora possono accedere direttamente dal nido alla degenza. Il reparto di Neonatologia è stato dotato di quattro postazioni di monitoraggio, mentre quello di Ostetricia-Ginecologia conta ora su 15 posti letto, garantendo un’assistenza completa e all’avanguardia.

Un investimento di oltre 1 milione di euro

Un investimento importante, di oltre 1 milione di euro – ha sottolineato Rocca – “che ha dotato il pronto soccorso di spazi dignitosi per i pazienti e i loro familiari. Sono previsti percorsi dedicati alle persone non autosufficienti e alle donne vittime di violenza. Nell’ambito delle risorse per l’edilizia sanitaria, inoltre, abbiamo unificato i reparti di Neonatologia e di Ginecologia: rispettivamente 4 e 15 posti letto dotati delle tecnologie più innovative. Le risorse connesse al Giubileo 2025, 7 milioni di euro, saranno destinate per un ulteriore ammodernamento del PS, oltre alle decine di milioni di euro previsti dal Pnrr per la digitalizzazione, le nuove apparecchiature e la realizzazione di Case della Salute e Ospedali di Comunità. Finalmente, dopo molti anni, è tornata centrale la programmazione in sanità, in un’ottica non più romanocentrica per restituire dignità e attenzione a quei territori del Lazio spesso dimenticati”.

Una nuova stagione per la sanità di Rieti

La ristrutturazione e l’ampliamento del San Camillo de Lellis “dimostrano – ha dichiarato Trancassini – l’avvio di una nuova stagione nella quale la politica si rimette al servizio della sanità con l’obiettivo di voltare pagina rispetto al passato”. “Lo avevamo annunciato un anno fa presentando il dottor Maccari proprio qui alla Asl e oggi raccogliamo i primi risultati concreti”, spiega il deputato reatino. “Durante la visita di questa mattina abbiamo potuto verificare miglioramenti realizzati quest’anno raggiunti grazie ad un grande lavoro di squadra svolto con coraggio e umanità. La filiera istituzionale che abbiamo messo in campo è pronta ad affrontare le sfide del presente e del futuro. Rieti e la sua provincia sono pronte ad avere quello che meritano”, conclude Trancassini