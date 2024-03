Palazzo Chigi smentisce il caso imbastito da Stampa e Repubblica: “Il punto stampa mai in programma”

Dopo le illazioni la presidenza del Consiglio ha chiarito che un punto stampa al termine del colloquio della premier Giorgia Meloni con il presidente Usa, Joe Biden, non è “mai stato programmato”. Il motivo è molto semplice: “per la necessità di partire per il Canada al termine dell’incontro alla Casa Bianca, che è inoltre slittato di quasi 45 minuti per esigenze dell’amministrazione Usa”. In una nota, l’ufficio stampa di Palazzo Chigi ha precisato: “Non c’è quindi da parte del presidente Meloni nessun imbarazzo nel rispondere ad alcune domande dei giornalisti, come da qualcuno ipotizzato”. La missione Usa-Canada, prosegue la nota, non termina oggi, e “ci sarà occasione di approfondire le tematiche di interesse giornalistico in un punto stampa che sarà organizzato a Toronto”.

Palazzo Chigi: “Nessun imbarazzo dedlla premier nel rispondere alle domande”

La nota di precisazione si è resa necessaria dopo che già nell’immediatezza della bella notizia dell’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti dopo 24 anni di detenzione negli Usa, Stampa e Repubblica non avevano rinunciato a mettere un po’ di veleno nella pietanza del successo ottenuto dalla diplomazia e dal governo. Nei siti online della serata di venerdì e nell’edizione cartacea in edicola sabato 2 marzo si evidenzia ciò che non era stato mai minimamente ipotizzato. Dunque, nessun punto stampa (rimandato a dopo l’incontro con il premeir canadese), nessuna premier “fuggitiva” e in imbarazzo.

“Stampa” e “Repubblica” montano un caso che non c’è. P. Chigi: “Mai in programma un punto stampa”

La Stampa titola: “Meloni evita le domande dei cronisti”. E nell’articolo che dà conto del colloqui con Biden specifica una non notizia: la premier “evita l’imbarazzo delle domande che si sarebbero sicuramente concentrate sulle tensioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, oscurando il senso del viaggio negli Usa. Una scelta senza precedenti- si legge sul quotidiano diretto da Molinari- . Questa volta niente, neanche un veloce punto stampa con i cronisti ammassati attorno alla leader, nonostante ufficiosamente fosse stato ipotizzato”. Non era invece stato programmato alcun punto stampa.

Le illazioni: Meloni vuole evitare le domande sul Colle”

Anche “Repubblica” imbastisce un caso come se si trattasse di un decisione prea e poi annullata. Reggettevi forte: “Se esistono precedenti, che fatica ritrovarli. Certo è che Giorgia Meloni, con inedita decisione, evita di incontrare la stampa al termine del rilevante incontro alla Casa Bianca con Joe Biden”. “La ragione della defezione? Anche in questo caso, nulla d’ufficiale”. Ecco, appunto, solo supposizioni per avvalorare la narrazione ufficiale di una premier che si sottrae ai cronisti. Quindi vai con le ipotesi: “Si può supporre – leggiamo sul quotidiano diretto da Molinari- che abbiano pesato anche — soprattutto — le recenti e pesanti tensioni con il Colle, seguite all’attacco di Meloni al Presidente della Repubblica. Pur di evitare dunque quesiti di politica interna sul tema, Meloni sceglie di saltare l’appuntamento”. «Nessun imbarazzo a rispondere alle domande, in Canada ci sarà un punto stampa» , precisa la nota della presidenza del Consiglio.

La nota di Palazzo Chigi smonta gli “arcana”

Sfugge a chi ama favoleggiare di un premier che “scaappa” che mentre si discettava di ciò la Meloni era già con un piede in Canada, dove è arrivata in nottata arrivata all’aeroporto Pearson di Toronto. Sempre nell’ambito della presidenza italiana del G7 la premier ha in agenda in mattinata un incontro con il primo ministro del Canada Justin Trudeau. A seguire, nel pomeriggio, la premier vedrà i rappresentanti della comunità italiana a Toronto ed esponenti istituzionali canadesi.