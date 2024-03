Meloni a Biden: “Un’alleanza globale contro il traffico di esseri umani”

Medio Oriente, Ucraina, rapporti bilaterali, Africa. Giorgia Meloni e Joe Biden, ne hanno parlato nel corso del bilaterale a Washington, dove il premier italiano si è recata nell’ambito delle visite nelle Capitali del G7, che sta facendo in veste di presidente di turno. Meloni poi sarà a Toronto per incontrare il premier canadese Justin Trudeau. “Non vedo l’ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit dei leader del G7”, ha detto Meloni a Biden, ricordando che sarà un vertice “concreto e sostanzioso”.

Si tratta della seconda visita del premier italiano negli Usa in sette mesi. Una missione dalla quale Meloni torna con un risultato diplomatico di straordinaria portata: la firma che autorizza il rientro in Italia di Chico Forti, detenuto negli Usa da oltre 24 anni. “Dal nostro ultimo incontro abbiamo rafforzato la nostra cooperazione e il nostro interscambio commerciale: abbiamo fatto un buon lavoro, ma possiamo fare anche meglio”, ha ricordato Meloni nel corso del colloquio che si è tenuto nello Studio Ovale. “Il rapporto bilaterale è ulteriormente arricchito dalla presenza di milioni di italoamericani negli Usa”, ha aggiunto il premier, offrendo l’assist a Biden per una battuta: “Ho dato il mio contributo al rafforzamento dei rapporti tra Italia e Usa sposando un italoamericana”. Jill Jacobs, la moglie del presidente Usa, all’anagrafe si chiama Giacoppo ed è figlia di un immigrato siciliano arrivato negli Stati Uniti nei primi del Novecento.

Anche un altro passaggio informale ha sottolineato la cordialità dell’incontro tra i due leader: il presidente Usa ha aperto le sue dichiarazioni alla Casa Bianca dicendo di aver cantato la canzone Georgia on my mind di Ray Charles mentre la premier Giorgia Meloni si stava dirigendo nello Studio Ovale. “Ma molti di voi non sanno neanche chi sia Ray Charles”, ha scherzato Biden, che ha quindi anticipato che nel corso del successivo colloquio con la premier si sarebbe discusso di Ucraina.

“Italia e Stati Uniti ottimi alleati e degli ottimi amici. Come mi hai detto tu la prima volta che sei entrata nello Studio Ovale, ‘noi ci guardiamo le spalle reciprocamente’ e tu lo hai dimostrato quando sei diventata premier, ed entrambi guardiamo le spalle all’Ucraina“, ha detto Biden rivolto a Meloni, ringraziandola anche per “l’incrollabile sostegno all’Ucraina e per la sua leadership del G7 quest’anno”. Il presidente Usa, riferendosi agli aiuti per Kiev bloccati al Congresso, ha quindi rinnovato l’appello interno ad “approvare la legge che ci consenta, in modo bipartisan, di continuare a sostenere l’Ucraina adesso”.

Parlando del Medio Oriente, Meloni ha ribadito a Biden che la questione umanitaria “è la nostra priorità” e che l’Italia “sta concentrando i suoi aiuti proprio su questo e, allo stesso tempo, stiamo agendo in concerto con i partner regionali per raggiungere la soluzione dei due Stati che è l’unica a lungo termine”. “Abbiamo bisogno di concordare la nostra azione per evitare una escalation”, ha aggiunto il premier, sottolineando che “sosteniamo pienamente il vostro sforzo di mediazione”. Biden, da parte sua, ha annunciato che gli Usa inizieranno nei prossimi giorni a paracadutare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, alla luce del recente calo dell’assistenza via terra nell’enclave. “Troppi innocenti sono stati colpiti dalla guerra: dobbiamo fare di più e lo faremo”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, ribadendo sia il pressing su Israele per facilitare l’arrivo degli aiuti sia gli sforzi per “raggiungere un accordo tra Israele e Hamas” che preveda “la restituzione degli ostaggi e il cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno le prossime sei settimane”.

Focus poi anche sull’Africa, un altro dei grandi temi che saranno al centro del G7 italiano. “Il prossimo G7 metterà una attenzione speciale sull’Africa. Ne discutiamo da tempo, l’Africa non è un continente povero , ha incredibili ricchezze umane e materiali”, ma c’è “un approccio predatorio. Noi vogliamo cambiare questo approccio”, ha spiegato Meloni a Biden, chiarendo anche che vogliamo “risolvere la crisi dei migranti” e “combattere il traffico di essere umani”, per questo “sono qui per proporre una alleanza globale contro il traffico di esseri umani”.