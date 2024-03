Nikki Haley vince a Washington. Trump: “Cervello di gallina, ha investito tutto lì”

Prima vittoria alle primarie repubblicane per Nikki Haley: la sfidante di Donald Trump ha vinto a Washington D.C., ottenendo il 62,8% delle preferenze, ovvero 1.274 voti, rispetto all’ex inquilino della Casa Bianca che si è fermato al 33,3% con 676 preferenze. Nel giro di poche ore Trump aveva sconfitto Haley nei caucuses in Missouri e nell’Idaho, oltre che nella convention repubblicana in Michigan.

Trump all’attacco di Haley: “Cervello di gallina, ha investito tutto a Washington”

L’ex presidente ha spiegato di essersi ”tenuto lontano dalla palude di Washington” e ha attaccato Halley sul suo social network Truth, definendola ”un cervello di gallina che ha speso lì tutto il suo denaro, il suo tempo e i suoi sforzi”. Il tycoon ha poi annunciato che “i veri risultati arriveranno al Super Tuesday“. L’appuntamento è in programma per questo martedì e prevede il voto in contemporanea in 15 Stati. In quell’occasione sarà assegnato il 35% dei delegati totali, pari a 865. Oggi, invece, si vota in South Dakota.

Una vittoria poco più che simbolica e la sfida del “super Tuesday”

Dopo la tripla vittoria nei caucus in Missouri, Michigan e Idaho, Trump ha rivendicato di essere “avviato a razzo verso la nomination”. La vittoria di Haley a Washington è considerata del resto puramente simbolica: il divario di delegati tra Trump e la sfidante è nell’ordine delle oltre duecento centinaia e tutti gli osservatori sono propensi a credere che l’ex governatrice della Carolina del Sud difficilmente riuscirà a replicare altrove il successo conseguito nella Capitale.