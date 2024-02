Trump annichilisce Nikki Haley in Carolina del sud: “A novembre dirò a Biden: vai via, sei licenziato”

Donald Trump ha vinto anche le primarie della Carolina del Sud con un margine di 20 punti sull’avversaria Nikki Haley, che pure è stata una popolare governatrice di questo stato. E’ la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi alle prime tre primarie in Iowa, New Hampshire e Nevada. A novembre “guarderò dritto negli occhi di Joe Biden e gli dirò: sei licenziato”, ha dichiarato Trump, riprendendo le parole del suo show televisivo “The apprentice”. Arrivata seconda con il 40%, mentre Trump è al 60%, Haley ha annunciato che non intende arrendersi. Il 40% “non è un gruppo così piccolo – ha detto l’ex ambasciatrice all’Onu – ci sono importanti numeri di elettori alle primarie repubblicane che dicono di volere una alternativa. Non abbandonerò la lotta quando c’è una maggioranza di americani che disapprovano sia Donald Trump che Joe Biden“.

Trump ha vinto ma si attende il test del “super martedì”

Tutti gli occhi sono ora rivolti al 5 marzo, il “super martedì”, quando le primarie si svolgeranno contemporaneamente in Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e le Samoa americane. Finora Trump ha sempre vinto con largo margine e sembra sulla strada per poter avere la nomination in tasca ben prima della convention repubblicana di Milwaukee il 15-18 luglio che incoronerà formalmente il candidato del Gop alle elezioni di novembre.

Nikki Haley non si arrende e resta in corsa

“Donald Trump non vincerà le elezioni generali, può vincere tutte le primarie che vuole, ma non le elezioni di novembre“, è la previsione di Nikki Haley, una repubblicana rimasta in campo contro la nomination annunciata dell’ex presidente, che poi ripete la convinzione che nel 2024 si avrà per la prima volta, “una presidente degli Stati Uniti donna, io o Kamala Harris”.

“Se Donald Trump è il candidato, ricordatevi le mie parole, non vincerà a novembre“, ha ripetuto l’ex ambasciatrice all’Onu intervistata dalla Cnn alla vigilia delle primarie, decisive per le sorti della sua candidatura, in South Carolina, dove Trump viene dato in vantaggio di 30 punti. E poi si è rivolta agli elettori repubblicani, che continuano a dare in massa la loro preferenza a Trump, invitandoli a “non lamentarsi poi di quello che succede nelle elezioni generali, se non riflettete al momento delle primarie”.