Meloni a Firenze per l’accordo di sviluppo. La marchesa Bona Frescobaldi: la sua presenza ci fa molto piacere

Domani la premier Giorgia Meloni è attesa a Firenze per sottoscrivere con il presidente Eugenio Giani l’accordo per lo sviluppo e la coesione. Giani ha già fatto sapere Giani che chiederà “l’intervento degli enti nazionali su realtà che intendono modernizzare la rete infrastrutturale a livello toscano”, e per l’alluvione di novembre 2023 “quelle che devono essere le risorse in grado almeno di pareggiare le prime emergenze. Noi finora abbiamo ricevuto poco di più di 30 milioni di euro, quando sappiamo che solo per le somme urgenze abbiamo speso 170 milioni. C’è poi il tema del sostegno della famiglie e alle imprese”.

La marchesa Bona Frescobaldi, la più illustre e conosciuta rappresentante delle casate nobiliari fiorentine, alla vigilia dell’arrivo a Firenze della presidente del Consiglio ha dichiarato all’Adnkronos: “E’ sempre importante che il Governo sia vicino alle Regioni e forse in questo momento lo è ancora di più. Le recenti elezioni in Sardegna e in Abruzzo hanno mostrato anche il valore indubbiamente politico che le Regioni hanno oggi nel nostro contesto”.

“La presenza a Firenze della signora Meloni ci fa molto piacere”, ha aggiunto Frescobaldi. “E’ importante stringere sempre di più i rapporti tra Governo e Regione Toscana – ha sottolineato la nobildonna – e mi auguro che la presidente Meloni porti anche una bella novità per i tanti cittadini che hanno subito danni durante l’alluvione dello scorso novembre, in particolare a quelli di Campi Bisenzio”.