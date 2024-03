Calunnie a Marsilio, Travaglio si becca una querela da FdI. E il “Fatto” rimuove le accuse…

A gamba tesa nell’urna, con i soliti metodi da macchina del fango. La premiata ditta Travaglio-Scanzi stavolta ha voluto esagerare: violazione del silenzio elettorale e calunnie. Non poco, per una vigilia elettorale sentitissima, a sinistra, come quella delle Regionali in Abruzzo, a cui Marco Travaglio ha cercato di dare una scossa nella puntata di “Accordi e disaccordi” sulla Nove, beccandosi però una querela da Fratelli d’Italia e da Marco Marsilio. “Gravissime calunnie di Travaglio contro Marco Marsilio che proprio a ridosso del voto per la Regione Abruzzo ha diffuso falsità infamanti e insieme ad Andrea Scanzi ha violato il silenzio elettorale. Metodi disgustosi tipici della peggiore sinistra devota alla macchina del fango. Fratelli d’Italia agirà in ogni sede opportuna contro questa gravissima violazione di ogni norma sulla regolarità della campagna elettorale”, ha fatto sapere nel tardo pomeriggio, a urne aperte, una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia. Nel “ritratto” fatto da Travaglio da Marsilio c’erano delle evidenti falsità, al punto che ieri, la pagina web con il servizio del “Fatto”, era misteriosamente scomparsa…

Marsilio nel mirino dei soliti noti, Travaglio e Scanzi

Ma già in precedenza lo stesso Marsilio si era indignato, prima di recarsi a votare, a Chieti, nella scuola elementare di Tricalle, poco prima delle 12. Il presidente uscente aveva accusatp Travaglio di aver tenuto un “comizio condito di calunnie, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi”. “In particolare Travaglio, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato».e e la mia consorte in sede sia penale sia civile (oltre che segnalare all’Agcom la violazione del silenzio elettorale). Solo pochi giorni fa avevo smentito questa notizia falsa e diffamatoria già pubblicata dal quotidiano ‘la Notizia’ e diffusa da giorni sui social, ma evidentemente per Travaglio ha più valore il clamore mediatico che il rispetto della verità e della dignità delle persone”.

Foti e la macchina del fango della sinistra

“Marco Travaglio e Andrea Scanzi, con l’arroganza che li caratterizza e che probabilmente li fa sentire sopra ogni legge, ieri sera su Canale 9 hanno violato il silenzio elettorale, gettando discredito sul candidato Marco Marsilio. Ci auguriamo che l’Agcom prenda al più presto provvedimenti per condannare questo inaccettabile abuso di potere, usato contra legem e come un manganello per danneggiare chi non la pensa come loro. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, esprimo solidarietà al presidente Marsilio e alla sua famiglia per le infamanti bugie usate come squallido tentativo di influenzare gli elettori”, dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In mattinata era intervenuto anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, in difesa di Marsilio.

Il video con le accuse di Travaglio ancora su Youtube