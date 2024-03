Leggere l’8 marzo con le parole di grandi scrittrici. Oggi la maratona letteraria dell’Arsenale delle idee

Un’iniziativa che segue la maratona letteraria per Giulia Cecchettin contro la violenza sulle donne. Furono scelte, il 25 novembre scorso, parole di donne contro la sopraffazione e l’abuso. Oggi, in occasione della giornata internazionale della donna, L’Arsenale delle idee fa il bis. Con una maratona online (oggi 8 marzo alle ore 19) in cui si alterneranno giornaliste, politiche, professioniste che leggeranno brevi brani di grandi scrittrici per dare un’impronta differente alla giornata. Una scelta alternativa alla retorica di circostanza che in genere caratterizza l’8 marzo. Ma anche una scelta coraggiosa per ribadire che sulle donne non esiste alcun monopolio ideologico e che anche fuori dal perimetro canonico del femminismo ci sono “parole di donne” da scoprire e nelle quali identificarsi. L’evento sarà condotto da Manuela Lamberti e Raffaele Zanon, che hanno dato vita due anni fa all’Arsenale delle idee.

L’Arsenale delle idee – spiegava all’epoca Manuela Lamberti – “nasce per rispondere ad un’esigenza che è sentita da più parti: creare nuove occasioni per fare emergere i nostri valori, la nostra cultura, il nostro modo di essere e di pensare a destra. La cultura conta e in quest’ epoca liquida in cui assistiamo al dissolversi della società in forme sempre più individualiste e diseguali, dove sembra realizzarsi nella realtà il tramonto dell’Occidente, noi vogliamo affermare la nostra presenza”.

Hanno aderito all’iniziativa Paola Frassinetti – sottosegretario di Stato all’Istruzione e Merito. Lavinia Mennuni – senatrice. Augusta Montaruli – vicepresidente commissione Vigilanza Rai. Annalisa Terranova – vicedirettore Secolo d’Italia. Monica Dimonte – psicologa. Fulvia Toscano – docente e direttore artistico di “Naxos legge”. Alessia Serrao – esperta politiche familiari. Annamaria Gravino – giornalista. Cristina Di Giorgi – giornalista. Francesca Notargiovanni – associazione 12 Querce. Federica Masi – cda Stabile di Brindisi. Antonella Blasi – operatrice culturale. Elena Donazzan – assessore Regione Veneto. Marina Romualdi Vaccari –Presidente dell’International Women’s Forum Italy. L’evento si potrà seguire in streaming sulle pagine social di Arsenale delle idee.