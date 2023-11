25 novembre, maratona letteraria per Giulia e le altre. “Scegliamo parole di denuncia e di speranza”

Parole che diano forza e che diano speranza. Parole di omaggio e di denuncia. C’è questo intento dietro l’iniziativa promossa dall’associazione L’Arsenale delle idee che si svolgerà sabato 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A partire dalle ore 19 è stato organizzato l’evento in streaming “Una maratona per Giulia… non solo parole”. Si alterneranno politiche, giornaliste, operatrici culturali che in una sorta di maratona letteraria dedicheranno poesie e brani a Giulia Cecchettin e alle vittime di femminicidio.

Manuela Lamberti, presidente dell’Arsenale delle idee, spiega: “Abbiamo voluto partecipare in questo modo a una giornata che quest’anno riveste una importanza tutta particolare per l’ondata emotiva che c’è in Italia per la fine ingiusta di Giulia. Abbiamo pensato che la scelta di parole meditata, come invito alla riflessione, possa rappresentare un argine alla retorica, alle strumentalizzazioni e ai facili slogan. Non parole vuote ma parole che lascino traccia nelle coscienze. Ci auguriamo che possa essere così”.

La giornalista Annalisa Terranova, che con Manuela Lamberti ha collaborato a organizzare l’evento, a sua volta sottolinea: “Siamo partite dal fatto che questo femminicidio ricorda da vicino il delitto del Circeo, che ferì in profondità l’Italia degli anni Settanta. Anche la morte di Giulia ha ridato voce alle donne, sta risvegliando un nuovo femminismo che però guarda al nemico sbagliato, il patriarcato. Va benissimo gridare la rabbia delle donne per come Giulia è stata ammazzata ma non rassegniamoci a concepire la società divisa tra vittime, le donne, e predatori, i maschi. Con questa iniziativa volevamo dare un taglio diverso, più riflessivo, a una giornata che ci riguarda tutte. A destra e a sinistra”.

La locandina che presenta l’evento riporta un’illustrazione di Greg Hildebrandt che raffigura Eowyn che uccide il Nazgul, uno egli episodi centrali del Signore degli Anelli. “Un omaggio – spiega Raffaele Zanon, che condurrà l’evento in streaming – a un’eroina che ha ispirato l’impegno femminile a destra. Un archetipo sempre importante e vivo”.

Hanno aderito all’iniziativa Isabella Rauti – senatrice e sottosegretario di Stato alla Difesa Paola Frassinetti – sottosegretario di Stato all’Istruzione e Merito Lavinia Mennuni – senatrice Augusta Montaruli – vicepresidente commissione Vigilanza Rai Roberta Angelilli – vicepresidente Regione Lazio Monica Dimonte – psicologa Fulvia Toscano – docente e direttore artistico di “Naxos legge” Flavia Perina – giornalista Gloria Sabatini – giornalista Sabrina Fantauzzi – giornalista Laura Marsilio – esperta problematiche della scuola Alessia Serrao – esperta politiche familiari Annamaria Gravino – giornalista Federica Masi – cda Stabile di Brindisi Antonella Blasi – operatrice culturale Marina Romualdi Vaccari –Presidente dell’International Women’s Forum Italy. L’evento si potrà seguire in streaming sulle pagine sociale di Arsenale delle idee.