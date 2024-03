L’attacco della Schlein diventa un assist alla Meloni: noi abbiamo il record di lotta all’evasione, quelli di sinistra?

In gergo calcistico si chiama assist: un passaggio perfetto, la palla che viene servita sul piede giusto o sulla testa, basta solo un tocco per metterla in rete. Con il passare del tempo Elly Schlein sta diventando per la Meloni come (gli appassionati di calcio capiranno) Bruno Conti per Pruzzo o Franco Causio per Bettega. Una formidabile fornitrice di assist, dove alla volta basta davvero poco. Con la differenza che gli assist sono forniti dai compagni di squadra e non dagli avversari.

La povera Schlein, presa dalla foga, oggi si è avventurata in un attacco al governo Meloni che suonava come un disco rotto. «Meloni dice che le tasse non sono bellissime? Sapete cos’è bellissimo una sanità pubblica capace di curare le persone non in base al portafoglio, una scuola pubblica. Capisco che questo governo è impegnato a creare slogan, ma si dimenticano i bisogni delle persone quello che è orrendo sono i tagli alla sanità, al tpl, alla scuola», si è accalorata la segretaria Pd intervenendo nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Per poi sostenere: «Il governo della destra continua a stare dalla parte dei furbetti, degli evasori e di chi la vuole fare sempre franca».

La replica della Meloni arriva dai social, in poche righe: «Cara Elly, ma se il Governo della destra che sta dalla parte dei furbetti e degli evasori è il Governo che ha raggiunto i migliori risultati nella lotta all’evasione fiscale ed ha battuto il record di importi recuperati, i governi precedenti, quelli di sinistra, come li definiresti?». E la mente va subito ai governi a guida Pd o sostenuti dal centrosinistra, gonfi di proclami, toni retorici, slogan e risultati, quelli sì, davvero fallimentari.

In pratica, anche stavolta la Schlein ha firmato un assist al bacio per la Meloni, che segna a porta vuota e, in cuor suo, probabilmente ringrazia.