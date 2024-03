Schlein, la figuraccia: attacca il governo sulla scuola ma è lei ad essere impreparata. FdI: “Informati meglio”

Una nota di Elly Schlein contro la politica sulla scuola del governo Meloni la espone a una plateale figuaccia. Scrive che “con un emendamento approvato a colpi di maggioranza si smantella la riforma della valutazione nella scuola primaria. Una scelta ideologica presa contro il mondo della scuola e della formazione. Per la destra evidentemente valutare significa solo rendicontare e certificare e non descrivere il percorso umano e pedagogico dei bambini e delle bambine. Un salto indietro nel tempo”. Dopo la doccia fredda abruzzese la segretaria del Pd evidentmente pesca alla fiera delle occasioni il primo argomento a caso per attaccare il governo. Ma a gelarla è la realtà, perché il fraintendimento delle misure del governo è totale. Indice di una impreparazione grave, scolasticamente parlando.

Schlein straparla sullo smantellamento delle valutazioni

Arriva il bagno di realtà contro l’improvvisazione. La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, non ci sta a questi attacchi-slogan e dà alla segretaria dem una lezione semplice semplice: documentarsai prima di parlare. “La Schlein farebbe bene ad informarsi prima di trattare argomenti delicati come quello della scuola. Se lo facesse scoprirebbe che nella riforma della valutazione della scuola primaria non è vero che viene eliminata la descrizione del percorso umano e pedagogico degli alunni. Ma allo stesso sarà affiancato un giudizio sintetico più comprensibile per studenti e famiglie. La valutazione non significa stilare giudizi che non possiedono le caratteristiche della trasparenza e della chiarezza”.

Frassinetti e Bucalo alla Schlein: “Non hai idea dell’argomento, studia meglio”

Nessuno smantella nulla. Anche la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito è sconcertata dall’attacco impreciso e scomposto. “Trovo assurdo l’affondo dell’onorevole Schlein in merito alla riforma della valutazione nella scuola primaria. Evidentemente la Sclein parla senza avere idea dell’argomento. La riforma non solo non smantella alcunché, ma anzi punta alla valorizzazione del percorso didattico degli studenti e del portfolio individuale affiancandolo a giudizi sintetici più chiari e di immediata comprensione per gli stessi studenti e per le loro famiglie. Si rassegni la sinistra: il governo Meloni ha a cuore la formazione e la crescita dei nostri ragazzi. Ha a cuore la scuola”. Anche il sito Orizzonte scuola.it, molto equilibrato, smentisce le ricostruzioni della segretaria del Pd. Arriva, quindi il sigillo del ministro Valditara a mettere ko la segretaria incauta e nervosa, ricordandole le risorse messe in campo: “Cito solo il docente tutor e Agenda Sud per dare la misura degli investimenti progettuali e finanziari messi in campo dal nostro governo”. Quindi conclude con una valutazione “insufficiente”: “Una politica fondata sulla non conoscenza dei fatti è una pessima politica”.