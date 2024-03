La Russia accusa: “Dietro la strage di Mosca c’è la regia di Ucraina, Usa e Ue. Ci sarà una rappresaglia”

La Russia torna a puntare l’indice contro Kiev nella regia dell’attentato al Teatro Crocus City Hall che ha procurato oltre 130 morti. ”Dietro l’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca c’è l’Ucraina”. Così Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Ancora più esplicita l’accusa del direttore dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb) Alexander Bortnikov per il quale i servizi segreti dell’Ucraina hanno contribuito all’attentato terroristico di Mosca compiuto da islamisti radicali.

Strage, Mosca accusa i servizi segreti dell’Ucraina

Bortnikov ha detto che gli attentatori del Crocus City Hall sono stati “addestrati da Kiev in Medio Oriente”. Non solo, ma che i risultati preliminari dell’inchiesta indicano un coinvolgimento degli Usa e della Gran Bretagna nell’attacco a Mosca. La Russia risponderà con misure di rappresaglia all’attacco dei terroristi al Crocus City Hall di Mosca, ha aggiunto Bortnikov, citato dalla Tass. “I servizi di sicurezza militari ucraini devono essere considerati come una organizzazione terroristica”, ha detto. E il direttore del Gur, Kyrylo Budanov, deve essere considerato “come un bersaglio delle forze russe come chiunque commette crimini contro la Russia”. L’Ucraina si preparava ad accogliere “come eroi” i terroristi che hanno compiuto l’attacco, ha detto ancora Bortnikov, citato dalla Tass.

Arrestato un ottavo sospetto nell’attacco

La Corte di Mosca che si occupa della strage ha tramutato in arresto il fermo di un ottavo sospetto nell’attacco. Si tratta di Alisher Kasimov, originario del Kirghizistan ma cittadino russo. L’uomo è accusato di avere affittato un appartamento ai presunti terroristi, ma lui ha detto di averlo fatto senza sapere di chi si trattasse.

“Ci sarà una rappresaglia russa”

È ancora presto per individuare la reazione della Russia se sarà provata la partecipazione dell’Ucraina nell’attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca. Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Un’inchiesta è in corso, non sarebbe corretto fare speculazioni ipotetiche in questo momento”.

Il presidente della Duma: Ucraina, Usa e Ue dietro l’attacco

Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha puntato l’indice anche contro Stati Uniti e Unione europea. ”Vogliono dividere la società russa con simili attacchi terroristici”, ha sostenuto Volodin citato dalla Ria Novosti. “I terroristi e coloro che stanno dietro di loro, ovvero il regime sanguinario di Ucraina, Washington e Bruxelles, sperano che attraverso tali attacchi terroristici potranno dividere la nostra società, seminare discordia, ostilità su base interetnica. Dobbiamo fare di tutto per impedire loro di raggiungere l’obiettivo”.