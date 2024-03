La non-intervista di Fazio alla Ferragni fa registrare il record di sfottò per l’influencer. “La gente è stanca”

L’analisi, impietosa, la fanno gli esperti di web e social oggi, su “Repubblica“, e la sentenza è chiara: tanti ascolti, picco di ricerche su Internet con il nome di Chiara Ferragni, calo dei follower nelle ore successive alla non-intervista di Fabio Fazio e valanga di ironie e sfottò per l’influencer e per il conduttore.

“La gente è stanca”, scrive il quotidiano. La partecipazione della influencer al programma di Fazio Fazio, domenica sera, aveva fatto registrare un boom di ascolti, quasi 3 milioni di spettatori il 15% di share per la “Nove” nella parte centrale di Che Tempo che Fa mentre andava in onda la non-intervista alla signora, celebrata come un trionfo da alcuni media. Ma le cose non stanno esattamente così.

Fazio, Ferragni e il record di commenti negativi

Secondo Repubblica, l’analisi preparata da DeRev, società specializzata in strategia e comunicazione digitale “l’interesse da parte delle persone non è stato esplosivo come i dati dell’Auditel lascerebbero pensare: l’hashtag #ChiaraFerragni è comparso in 18.960 post su Twitter (sotto alle aspettative), mentre è andata meglio per #CTCF con 43.199 post su Twitter, che però sono un risultato che è già nella storia del programma”.

Nei trend di ricerca su Google c’è stato un picco fra le 21 e le 23, che però si è andato esaurendo durante la serata e Chiara Ferragni non è comparsa nelle prime 20 ricerche su Google in Italia, né di domenica 3 marzo, dove c’era però Che Tempo che Fa al terzo posto, né di lunedì 4 marzo. Sui social più popolari, poi, neanche a parlarne: quasi solo ironie e sberleffi.

La stanchezza della gente per i lamenti dell’influencer

Su TikTok Chiara Ferragni non compare nei primi 100 fra i trend. I commenti? “Si è trattato prevalentemente di reaction negative: su Facebook, l’81% sono state di derisione (probabilmente riferita alle citazioni di Ferragni riportate nei titoli degli articoli), il 9% di rabbia e appena il 7% di ammirazione”. In questi sentiment negativo per il 66% dei casi; in particolare, spiccano disapprovazione (46%), tristezza (18,3%) e rabbia (15,8%). È stata espressa ammirazione in appena il 14,5% dei casi e gioia nel 3,3%”, scrive Repubblica. Per il programma di Fabio Fazio idem: sentiment negativo per il 63%, di cui il 41,3% è rappresentato dalla disapprovazione; c’è poi un 21,6% di ammirazione, da riferirsi probabilmente a fan storici della trasmissione o ad altri momenti e ospiti della serata.

“La gran parte degli utenti social comincia a mostrare stanchezza per la vicenda Ferragni – ha spiegato Roberto Esposito, CEO di DeRev – non perché sia disposta o pronta a dimenticare l’accaduto, ma perché non è interessata a ogni singolo sviluppo”.