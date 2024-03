Ferragni da Fazio, intervista imbarazzante: senza domande e senza risposte. Il web insorge (video)

Il video del colloquio (qui riprodotto) non sembra fornire fraintendimenti: Chiara Ferragni da Fabio Fazio non ha spiegato nulla. Il conduttore di “Che tempo che fa” ha “officiato” un rito molto atteso – 15% di share sul Nove- ma la montagna ha partorito un topolino. Le domande non fatte e le cose non dette. Potrebbero sintetizzarsi così i commenti via social giunti in tempo reale. “Non sono un magistrato, non siamo in un tribunale. Questo non è un luogo dove si fanno domande che vuole qualcun altro. Io faccio il mio mestiere appellandomi all’art. 21 della Costituzione, alla libertà di espressione”. Già si era capita l’antifona; con un Fazio infastidito dalle punzecchiature del Codacons che lo aveva invitato a fare all’influencer domande “vere”. In realtà le domande sono state “sussurrate”: si è notato bene l’imbarazzo di Fazio che non sapeva trovare il registro giusto e non sapeva come poter parlare senza urtare suscettibilità.

Chiara Ferragni da Fazio: le domande non fatte, le cose non dette

Si parla ovviamente del pandoro e il conduttore chiede all’influncer una cosa semplice: “Ci spieghi come sono andate le cose?”. In tanti volevano sapere il motivo di quella comunicazione così ingannevole che poi ha innescato lo scandalo e la stangata dell’antitrust. Fazio sussurra: “Beh siamo qui a parlarne, qualcosa sarà andato per il verso storto”. E la Ferragni continua a non rispondere, adducendo la motivazione già addotta nel famoso video all’indomani dell’esplosione del caso della pubblicità ingannevole: “Se in questo caso c’è stato un fraintendimento vuol dire che c’è stato un errore. Se effettivamente c’è stato un fraintendimento e le persone hanno capito male, le cose potevano essere fatte meglio, c’è stato un errore“. “Questo ti fa onore“, le dice Fazio.

Chiara Ferragni ripertica la scusa del “fraintendimento”. Il web non la beve

Ci mancava la beatificazione? Il web non gradisce la solita fumisteria di cui parola chiave è “fraintendimento”. L’ironico utente web: “Non mi è affatto piaciuta a l’aggressività di Fabio Fazio nell’intervistare Chiara Ferragni. Si dia una calmata! Eccheccavolo”. Tutta l’intervista è sembrata essere una sorta di “riabilitazione” di un idolo caduto in disgrazia.

Il video integrale dell’intervista

Fabio Fazio surreale con la Ferragni: “Sei come Oppenheimer…”

Quando Chiara Ferragni è chiamata a dare spiegazioni si addentra in una “supercazzola”: “Noi avevamo chiesto una donazione da 50mila euro nel contratto (con la Balocco, ndr). E questa cifra è stata donata al Regina Margherita”. A questo punto Fazio fa un’altra domanda: “Ma allora che motivo c’era di mettere quella scritta sui pandori? Risposta:”Lo abbiamo fatto perché vogliamo che la beneficenza sia pubblica e non solo privata. Errore di comunicazione di cui mi scuso”. Non può bastare. L’ironia sul web: “Chiaramente è indagata per fraintendimento aggravato”… Per non parlare dell’esordio imbarazzante di Fazio a inizio intervista: «Tu sei come Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa». È iniziata così l’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”. Fuori di metafora (imbarazzante): “Una come te che ha tanti follower poteva immaginare di avere in mano uno strumento pericoloso…”. Risposta: . “Tu penseresti che una come me è preparata a un’ondata di odio del genere, perché sono Chiara Ferragni. Sei preparata però niente ti prepara alla violenza di certi attacchi”. Inizia la lamentazione. E infatti l’influencer afferma: “Ho portato il fazzoletto”.

Fiorello stronca Fazio

Si è discusso tanto sui social di Chiara Ferragni, ospite a ‘Che tempo che fa’ da Fabio Fazio. Ma per Fiorello “francamente non è successo nulla… niente. E noi per far ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata, ‘come va? tutto bene’… ‘sì, un po’ dispiaciuta’… ‘vabbè, avete capito male’… ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! ‘Forse ci sentiremo’… no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare…”. Ecco, è an data proprio così.