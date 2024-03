In Abruzzo hanno vinto anche FdI e Meloni: “Non tradiremo la fiducia di chi ha scelto Marsilio”

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all’Italia il posto che meritano. Grazie!”, è il messaggio sui social del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’indomani della netta vittoria del presidente uscente della regione Abruzzo, suo amico e fedelissimo, al quale ha dato personalmente una grossa mano nella campagna elettorale. Un successo che è del governo, ma anche di Fratellid’Italia, come fa notare il capogruppo al Senato Lucio Malan. “Marsilio passa dal 49,2% del 2019 al 53,5, il centrodestra dal 47,7 delle politiche 2022 al 54,7, Fratelli d’Italia dal 6,5 del 2019 e dal 27,7 delle politiche al 24,1 + il 5,8 della Lista Marsilio oggi. (98% delle sezioni scrutinate)”, scrive su X il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

Meloni, FdI e la vittoria di Marsilio: “I numeri parlano chiaro”

“Con la vittoria di Marco Marsilio prevale la competenza e il servizio alla comunità. L’Abruzzo, terra nobile, merita di non tornare indietro, alla palude e all’immobilismo. Continuiamo a lavorare per questa regione”, scrive il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano su X. “Bravo Lungo! Il consenso che gli abruzzesi gli hanno confermato, è il giusto premio al lavoro del presidente Marco Marsilio e delle forze politiche che lo hanno sostenuto, capaci di garantire un governo fatto di concretezza e passione”, è invece il commento dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo.

“Congratulazioni a Marco Marsilio per il grande consenso ricevuto, gli elettori hanno premiato la proposta del centrodestra. Un buon governo che fa la differenza. Avanti, sulla strada giusta”. Lo scrive, su X, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.