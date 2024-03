Giallo a Genova, 13enni scomparse dopo scuola. Disperato appello dei genitori: aiutateci a trovare Viola e Beatrice

Sono ore di ansia e di angoscia quelle che stanno vivendo i genitori delle due adolescenti di Sora, Viola e Beatrice, entrambe tredicenni, di cui non si hanno notizie da ieri dopo le lezioni. Le due amiche risultano scomparse dall’uscita di scuola, dal pomeriggio di ieri (lunedì 4 marzo ndr), quando delle ragazzine si sono perse le tracce. Ma finora, nonostante le ricerche in corso e i disperati appelli dei genitori, condivisi sui social centinaia di volte nelle ultime 24 ore, non hanno ottenuto notizie o informazioni utili. Nel frattempo, la preoccupazione aumenta esponenzialmente a ogni minuto che passa. E la paura prevale sulla speranza nella possibilità che possa trattarsi di un allontanamento volontario…

Paura a Genova, due 13enni scomparse dopo l’uscita di scuola

Va detto, comunque, che da quanto trapela dai siti locali sul caso, già almeno in un’occasione passata, una delle due si sarebbe allontanata da casa per poi essere rintracciata dai carabinieri presso alcuni amici. Stavolta, però, non ci sono nemmeno gli smartphone a poter aiutare le ricerche – in corso a Genova e Provincia – e arrivare a individuare la posizione delle due adolescenti scomparse. Secondo quanto si apprende, infatti, una di loro avrebbe con sé il telefonino, che risulta però spento. Mentre l’altra non sarebbe in possesso del proprio cellulare.

L’appello dei genitori sui social

Del caso si stanno occupando i carabinieri. Ecco il post pubblicato su Facebook da Roberta Barile, mamma di una delle due ragazze: «Siamo i genitori di Viola e Beatrice, da ieri non abbiamo notizie di entrambe, si sono allontanate da scuola insieme. Siamo molto preoccupati e preghiamo chiunque dovesse incontrarle di contattarci o avvisare i carabinieri. Grazie per l’aiuto». A supporto delle informazioni diramate, inoltre, i familiari di Viola e Beatrice hanno diffuso anche una foto delle due giovanissime amiche e particolari sull’abbigliamento indossato al momento della scomparsa.

Genova, 13enni scomparse: ecco come sono vestite

E allora: Viola indossa un giubbino di pelliccia, leggins e scarpe da ginnastica Nike nere. Beatrice una felpa marrone, jeans e scarpe da ginnastica bianche. «Se le vedete, chiamate il 112» è l’appello dei genitori delle ragazze. «Grazie ancora a tutti di cuore per l’aiuto che ci state dando e scusate se non rispondo a tutti ma le stiamo cercando» scrive Beatrice Basile sulla sua pagina Facebook. Nelle ricerche, allora, scattate dopo la tempestiva denuncia dei genitori delle 13enni, si riparte dalle 13.30 di ieri, dall’uscita dall’istituto che entrambe frequentano.

Tutte le ipotesi al vaglio

Un giorno come tanti, la scuola, i saluti ai compagni e l’ultimo avvistamento: poi il buio e il silenzio che stringono in una morsa di angoscia le famiglie quando le due 13enni non rientrano a casa la sera. Per ora la pista dell’allontanamento volontario sembra essere quella più plausibile, ma non si escludono nemmeno le altre ipotesi, con una certezza: bisogna trovare Viola e Beatrice e strapparle a quella terra degli scomparsi che inghiottisce nel nulla, senza un perché…