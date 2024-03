Scomparse nel nulla 30mila persone (come tutta Verbania) in un anno: 10mila sono minori

Provate a immaginare 30mila persone scomparse di punto in bianco: l’equivalente di tutti gli abitanti di Verbania o di Rapallo. Lo scenario non nasce dalla fantasia di Stephen King, ma dalla relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per le persone somparse.

Nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsa. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni alle Forze di polizia erano state in tutto 24.369. Un dato impressionante, se si aggiunge che, 3 su 4, sono minori.

Persone scomparse: nel 2023 il caso di Kata, 5 anni, sparita a Firenze

La minore scomparsa finita su tutte le cronache nel 2023 ha solo 5 anni e dal 10 giugno si sono perse le sue tracce. La famiglia di Kataleya, detta Kata, abita con altre famiglie peruviane e rumene nell’ex hotel Astor di Firenze. Fin da subito la scomparsa di Kata appare piena di contraddizioni e di enigmi, che sono tutt’ora al vaglio degli inquirenti. La piccola Kata viene ripresa che rientra nell’ex hotel, ma di lei, già in base alle perquisizioni della mattina successiva non si trova in alcun ambiente dell’hotel.

Nei giorni successivi la Procura di Firenze, ascolta, come persone informate dei fatti, i genitori di Kata, parenti ed altri occupanti l’ex hotel, ma di Kata nessuna traccia. Sia la madre che il padre fin da subito parlano di ‘rapimento’ a scopo di ritorsione. Ma perchè Kata? E quale è veramente il motivo di una eventuale ritorsione? Non ci sono elementi certi ed utili per capire chi siano i mandanti di tale sequestro. Perchè una cosa è certa, lo è anche la Procura di Firenze: Kata è stata rapita. L’ultima immagine che riprende la piccola Kata è delle 15.01 di sabato 10 giugno. La bambina viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza di una gioielleria. Poi si dirige sola nel cortile dell’Astor per poi svanire nel nulla.

Nel report vengono esaminati i dati relativi alle denunce di persone scomparse e ai ritrovamenti che si sono registrati lo scorso anno nel nostro Paese, operandone un confronto con quelli del 2022, per analizzare l’andamento del fenomeno e individuare ogni possibile iniziativa volta a rendere ancora più efficaci le azioni che su questo fronte vengono messe in campo. Quasi il 75% delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori: in particolare su 21.951 complessive, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Un dato che, rispetto al 2022, quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri, fa registrare un aumento