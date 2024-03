Gb, pochi royals e tanti problemi: il principe Edoardo diventa centrale. Ed Elisabetta lo aveva capito

Alla fine, come sempre, ci aveva visto lungo Elisabetta. Quando le cose nella “ditta” si erano messe male, con il principe Andrea fuori gioco per lo scandalo Epstein e Harry e Meghan in cerca della loro libertà, aveva rivolto lo sguardo un po’ più in là, all’ultimo e meno esposto dei suoi figli: Edoardo, posato, composto, padre amorevole e marito devoto di una donna, Sophie di Wessex, sempre lontana dai circuiti del gossip e per la quale si diceva che la compianta sovrana avesse un debole. Oggi che anche la prima fila dei working royals si trova fuori gioco, con Carlo e Kate alle prese con serissimi problemi di salute, la figura di Edoardo si rivela quanto mai fondamentale: la monarchia deve fare necessariamente conto su lui e sulla sorella Anna per andare avanti.

Il principe Edoardo in campo per la tenuta della casa reale

Edoardo è l’ultimo dei fratelli Mountbatten-Windsor e, con i suoi 60 anni, è di 15 anni più giovane del re. Si dice che volesse fare l’attore o comunque lavorare nel cinema e nel teatro, dove si è affacciato con qualche tentativo da produttore. Il destino lo ha portato, a sorpresa, a diventare centrale, almeno in questa fase, per il futuro della monarchia, benché quarto figlio della regina e ormai lontanissimo dal trono in linea di successione.

Pochi royals e tanti problemi: la monarchia snella di Carlo mostra le sue crepe

Con la monarchia snella impostata da Carlo III, che ha tolto agi ma anche ruoli ai parenti reali meno prossimi, Edoardo e Sophie si sono ritrovati a vedere sempre più assottigliata la pattuglia di reali con cui condividevano le incombenze della corona. Una situazione che ha preso un’inattesa accelerata in questi ultimi mesi in cui tanto il re Carlo quanto la moglie dell’erede al trono Kate Middleton si sono visti costretti a ritirarsi dalle scene per motivi di salute. Con la conseguenza che anche i rispettivi coniugi, presi dal dovere di assistenza e dallo stress della situazione, sono finiti a mezzo servizio sulla scena pubblica.

Il figlio più piccolo e la nuora preferita: Elisabetta ci aveva visto lungo

Ed è qui che Edoardo, il mancato attore che ha ereditato dal padre Filippo il titolo di duca di Edimburgo, si è ritrovato improvvisamente sotto le luci della ribalta col ruolo, se non da protagonista, per lo meno da sostituto con scadenza da definirsi. In realtà, da oltre 20 anni Edoardo e Sophie, insigniti duchi di Wessex, genitori felici di due adolescenti, lady Louise e James visconte Severn, sono al servizio della Corona, ma mai con la necessità di essere assidui e presenti come oggi. Inseparabili, presenziano ogni anno almeno un centinaio tra eventi e incontri. Recentemente la duchessa di Edimburgo era accanto alle forze armate inglesi ai Campionati degli Sport Invernali nelle Alpi, mentre il suo augusto sposo aveva indossato un grembiule pronto a servire i pasti ai pazienti in uno ospedale di Londra. Dio salvi Carlo III, ma oggi anche il duca e la duchessa di Edimburgo.