Re Carlo ha il cancro: l’annuncio di Buckingham Palace non precisa altro e getta i sudditi nello sconforto

Re Carlo ha il cancro: il sovrano ha già cominciato le cure. Il drammatico annuncio arriva a pochi giorni dall’operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne britannico, proprio quando i sudditi, rinfrancati dall’esito dell’intervento e ormai rassicurati dalle notizie e dai bollettini medici che avevano messo a tacere rumors e dubbi sulle sue reali condizioni di salute, cominciavano a placare incertezze e sospetti. Ora, il popolo britannico torna in ansia e si stringe attorno al suo Re, incassando nuovo sgomento per una diagnosi arrivata da un comunicato di Buckingham Palace in cui non si precisa che tipo di patologia tumorale Carlo III si ritrovi ad affrontare. L’unica certezza, al momento, è che sua Maestà ha già intrapreso il percorso terapeutico prescritto dagli specialisti che lo hanno in cura. E intanto, fonti vicine alla Royal Family fanno sapere che il tumore non sarebbe alla prostata…

Re Carlo ha il cancro: il drammatico annuncio di Buckingham Palace

La diagnosi dunque arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata. E nonostante non specifichi quale tipo di cancro affligga il sovrano, nella nota si si precisa che «sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata» e che è è stato proprio «durante questo intervento che è stato notato questo secondo problema, successivamente diagnosticato come una forma di cancro». Un male su cui però non si aggiunge altro. Eppure, come sottolinea la nota di Palazzo, «Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni. E nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro». Aggiungendo altresì che Re Carlo si è recato già questa mattina da Sandringham a Londra per iniziare le cure.

Il sovrano ha deciso «condividere la notizia per evitare speculazioni»

Ma l’annuncio che Re Carlo riceverà cure “adeguate” non basta a sedare la preoccupazione dei sudditi già destata dal recente doppio ricovero del sovrano e della nuora, Kate Middleton, introno a cui continuano a ruotare silenzi e segreti che motivano supposizioni e timori. Così, nonostante i medici abbiano consigliato al monarca di sospendere per il momento qualsiasi impegno pubblico, come chiarisce il comunicato, «durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a seguire gli affari di Stato e a lavorare come al solito». Rassicurato dai professionisti che hanno i gestione la cura del suo caso e «grato alla sua equipe medica – come puntualizza la nota della casa reale – per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo la terapia, e non vede l’ora di tornare ai suoi impegni pubblici il prima possibile».

Re Carlo ha il cancro: il messaggio di solidarietà del primo ministro Sunak

Nel frattempo, al sovrano sono già giunti messaggi di solidarietà da parte dei politici britannici. A partire dal primo ministro Rishi Sunak, che in un tweet su X ha augurato a Carlo «un rapido e completo recupero», aggiungendo: «Non ho dubbi che tornerà pienamente in forma in breve tempo, e so che tutto il Paese gli augura il meglio». E nel frattempo, dalla Bbc si apprende che il principe Harry ha parlato con il padre della sua diagnosi di cancro e tornerà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni…