Furfaro (Pd) allenta i freni inibitori: “Il governo ti piscia in testa e ti vuole convincere che piove”

Per farsi notare bisogna imitare la Bestia. E infatti Marco Furfaro con il suo tweet denso di eleganza si è fatto notare. “I poveri mangiano meglio dei ricchi”. Ricordate? lo disse poche settimane fa Lollobrigida, il ministro del fantastico mondo di Meloni. “3,1 milioni di persone ricorrono ai pacchi alimentari o alle mense della Caritas, 630mila sono bambini sotto i 15 anni”. Lo dice lo studio Coldiretti uscito ieri (che tra l’altro è l’organizzazione agricola più vicina al governo e allo stesso Lollobrigida). Sono campioni delle prese in giro, ti pisciano in testa e ti vogliono convincere che piove”.

Veramente si ricorda un altro che cercava di convincerci di avere abolito la povertà ma Furfaro evidentemente è smemorato. Ci pensano gli utenti di X a rintuzzare la sua dotta analisi, facendogli notare che i poveri c’erano anche nel 2022, e persino nel 2021, e guarda un po’ anche nel 2020. Ma perché sprecare tempo con uno che scambia la politica per l’avvelenamento dei pozzi?

Marco Furfaro su X maramaldeggia e in tv denuncia il ritorno del fascismo, il dilagare del razzismo, l’alluvione di omofobia. Repubblica, estasiata dalla vittoria di Schlein alle primarie, lo presentò con toni elegiaci: “Classe 1980, pistoiese di Agliana, la compagna si chiama Mapi, impegnatissima anche lei in politica, e un figlio, Mattia. Laurea nel 2004 in Economia a Firenze con una tesi sul ruolo e l’influenza del Fondo monetario internazionale nella crisi asiatica, Furfaro per gli amici “Furfy” si è fatto strada in politica partendo dai movimenti, non dal Pd”.

In realtà ha bazzicato tutti i territori a sinistra del Pd: nel 2009 collabora alla fondazione del nascente partito Sinistra e Libertà guidato da Nichi Vendola che diventa successivamente Sinistra Ecologia Libertà. Nel 2014 corre per il Parlamento Europeo con la lista L’Altra Europa con Tsipras, che guarda al politico greco di sinistra Alexis Tsipras come figura di rottura e di opposizione alla politica rigorista di Francia e Germania. Ottiene più di 23mila preferenze, ma non viene eletto. Nel 2017 è fra i promotori di Campo Progressista con Giuliano Pisapia. Nel febbraio 2018 dà vita, con Laura Boldrini, alla rete Futura. Finalmente si rassegna ad entrare nel Pd dove appoggia la segreteria Zingaretti entrando in direzione e da ultimo, alle scorse politiche, in Parlamento. Del suo passato barricadero sacrifica però solo il codino, per il resto è sempre lui. Da portavoce della mozione Elly Schlein alle primarie ha ridetto cose che già diceva nel 2019 e che a suo avviso Zingaretti era l’uomo giusto per attuare: l’ecologia, il femminismo, il reddito minimo. Ora che Schlein ha vinto Furfaro infarcisce la retorica della vittoria della sinistra-sinistra sempre con lo stesso ritornello: l’ecologia, il femminismo, il reddito minimo. Ma vi aggiunge anche un’altra chicca: cambiare il modello di sviluppo. E poi gli insulti al governo che “ti piscia in testa”. Perché un po’ di esprit de finesse ci sta sempre bene…