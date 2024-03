Formigli imbufalito, Virzì parla bene della Meloni: “Mi sento più vicino a lei che a Conte” (video)

Formigli inca*** nero. Il regista Paolo Virzì, ospite in studio a Piazza Pulita su La 7 gli gioca un tiro mancino. “Ti sorprenderò e ti scandalizzerò”. E tesse un elogio della premier Meloni nell’esercizio della politica estera. Osservando l’espressione di Formigli, più che scandalizzato, lo si vede proprio incavolato. Dal video si può osservare quanto sia rimasto molto seccato dall’esternazione del regista. Volto teso, labbra stette. Durante la puntata di giovedì 21 marzo, il regista Paolo Virzì è intervenuto a tutto campo, anche sulla situazione politica attuale. Sappiano che non è certo un estimatore del governo Meloni. E quindi il conduttore riponeva in lui – crediamo- molte aspettative per arricchire il suo plotoncino antigovernativo.

Virzì a Formigli: “Ti scandalizzerò”

Certamente il regista non è che cambi idea politica. Ha però l’onestà intellettuale di riconoscere il grande lavoro svolto dal Presidente del Consiglio in materia di politica estera. Ed è un giudizio in linea anche con molti non estimatori della Meloni. Che però ammettono che il suo ruolo in politica estera è molto solido ed efficace; con la capacità di tessere alleanze strategiche positive per il nostro Paese. Pertanto, ecco la frase che atterra Formigli. “Quello che è evidente è che sui temi geopolitici, sulla politica estera, io mi sento più vicino a Meloni che è molto netta e chiara sull’Ucraina piuttosto che a Giuseppe Conte. Questa è una cosa scandalosa che ti ho appena detto”. A pesare nel suo giudizio negativo su Conte, le ambiguità del leader del M5S sul conflitto in Ucraina, ma anche fra Israele e Palestina, non avendo mai preso una posizione netta e chiara a riguardo.

Elogia la Meloni e l’espressione di Formigli è tutta un programma

Virzì sembra divertito un mondo per l’aver scosso il conduttore. Scosso è dire poco. In due battute Virzì gli ha mandato in vacca parte del programma. Formigli non si diverte affatto e tenta di ribattere. Per “sdrammatizzare” la situazione in cui si è cacciato (non sia mai che nel suo programma possa essere pronunciato un mezzo elogio alla premier) fa una battuta: “Potresti dire Calenda per sentirti più nel campo del centrosinistra“. Ma Virzì coglie -o non vuole cogliere- l’impasse dell’interlocutore ed insiste: “No, no. Proprio per dirti una cosa lontanissima da me”. Ma Formigli è troppo “anti” per cogliere anche il tono goliardico di Virzì. La sua espressione non la dimenticheremo…