Formigli ossessionato: dopo il flop della Lobby Nera ci riprova con le “Ombre nere” a “Piazza pulita”

La Lobby Nera era una bufala, è ufficiale. Le procure archiviano. L’inchiesta giornalistica di Fanpage che per mesi Piazza Pulita ha cavalcato era un bluff. L’indagine che doveva inchiodare la “destra” milanese tra saluti romani e fondi neri si è rivelata inesistente. Finisce l’odissea giudiziaria di Carlo Fidanza. Un’inchiesta servita solo a seminare discredito – alla vigilia delle elezioni comunali di Milano del 2021 – a gettare fango sull’europarlamentare e sul consigliere comunale uscente Chiara Valcepina e su altre sei persone finite a processo e poi prosciolte. Tormentoni, servizi e denunce di Corrado Formigli contro il “pericolo nero” sfumano come una bolla di sapone. Il gip di Milano Alessandra Di Fazio ha archiviato. Tutti archiviati gli otto indagati. Quell’inchiesta però fece molti danni reputazioni personali alle persone coinvolte. Cosa farà Corrado Formigli, il principale “alfiere” su La 7 dell’inchiesta di Fanpage? Chiederà scusa? Macché, rilancia. E’ la “vedova inconsolabile” delle Ombre Nere.

Formigli ci riprova: dalla bufala della Lobby Nera alle Ombre Nere

“Piazza pulita” indossa di nuovo il nero e prepara per questa sera, giovedì 8 febbraio, una puntata “speciale” dal titolo, appunto “Ombre nere”. La pagina di La 7 la presenta così: “C’è un gesto che viene dal passato e si allunga nel presente. C’è un’ombra nera che dalle periferie più povere e degradate e dai movimenti neofasci-sti di strada si è allungata fin dentro i palazzi delle istituzioni. “Ombre nere” attraverso i reportage e le inchieste della squadra di Corrado Formigli e di Fanpage.it, racconta l’ascesa dell’estrema destra in Italia dal 2014 ad oggi“. Di nuovo Formigli alla riscossa, con la stessa squadra di Fanpage, ieri come oggi. Dalla Lobby nera alle Ombre nere, l’ossessione degli acchiappa-fascisti (immaginari) non arretra di un millimetro.

Formigli e la squadra di Fanpage propongono una puntata “speciale”

La nuova inchiesta di Fanpage sarà funzionale -ieri come oggi -in vista delle elezioni regionali e delle Europee di giugno. Sarà funzionale alla frustrazione di Formigli che una puntata sì e l’altra pure piagnucola sull’assenza di rappresentati di FdI in trasmissione, che da tempo hanno deciso di non intervenire in un format apertamente schierato. Gettare discredito sull’avanzata della destra dal 2014 ad oggi sarà dunque una “vendetta” per il conduttore che non riesce a digerire il gran rifiuto dal partito di Giorgia Meloni. Dunque, ecco indossare di nuovo l’abito “nero”, un classico sicuro per seminare ombre e sospetti. L’impressione, a naso, è che si tratterà del solito fumoso “acchiappa-fantasmi”. La bufala della Lobby Nera non lo placa, ci riprova, insiste. Dubitiamo che questo nuovo tentativo possa portare a lui maggior fortuna…come recita l’adagio.