Emiliano al Tg1: “Confermo, andai dalla sorella del boss”. Anche Telenorba sbugiarda Decaro (video)

“Io ho certamente parlato con la signora Capriati”, sorella del boss mafioso Antonio Capriati: a confermarlo al Tg1 lo stesso governatore della Puglia Michele Emiliano.

Bari Vecchia in mano ai clan, l’ammissione del governatore

“Noi abbiamo deciso di istituire la Ztl a Bari Vecchia. E io e Antonio, più Antonio di me, abbiamo girato per Bari Vecchia in lungo e in largo per spiegare le ragioni del provvedimento. In una di queste occasioni, ho certamente parlato con la signora Capriati”. Lo ha detto al Tg1 il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Alla domanda se non ci fosse Decaro, ha risposto: “Sinceramente, io ci ho parlato sicuramente e ho parlato delle resistenze molto forti che Decaro stava trovando per istituire la Ztl”. “Siccome è una cosa di 18 anni fa, se Antonio mi ha detto che non ricorda di essere stato accanto a me, è possibile che lui abbia ragione”, ha aggiunto. Non era meglio andare in procura? “No, in questa caso noi avremmo montato una situazione nella quale la procura, secondo me, non avrebbe potuto fare assolutamente nulla”, ha sottolineato Emiliano.

La trattativa confermata: su Decaro una risposta sibillina

“Parlavo a una piazza intera che ha capito perfettamente cosa stavo dicendo – precisa – ma è probabile che fuori di quella piazza fosse più facile invertire il significato di quello che avevo detto”. “Io non credo di aver fatto errori perché quando si dice la verità e si raccontano le cose come sono andate non bisogna aver paura di nulla”, conclude.

Gasparri: “Perché Emiliano non ha denunciato le minacce del boss?”

Un’intervista che scatena reazioni nel centrodestra. Per il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, si tratta di una “clamorosa resa di Emiliano nell’intervista al Tg1. In pratica conferma di essere andato dalla sorella del boss. Conferma che secondo lui era presente anche Decaro, allora assessore. A domanda risponde di aver fatto bene a non andare in Procura a denunciare le minacce dei clan. Se il boss minaccia, secondo Emiliano, con discepoli al seguito si citofona alla famiglia Capriati. L’arroganza non conosce limiti”.

Come emerge sui Social, due anni fa Emiliano raccontò lo stesso episodio all’emittente locale Telenorba sotto gli occhi di Decaro, che non si presa la briga di smentire. Strano davvero che, solo ora, il sindaco di Bari si premuri di negare.