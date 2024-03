Delegazioni da tutta Europa e l’impegno per i valori: entra nel vivo l’evento del gruppo Ecr a Subiaco

Entrano oggi nel vivo i lavori dell’evento organizzato a Subiaco dal gruppo di Ecr “L’eredità di San Benedetto nei valori del conservatorismo europeo”, dedicato alle radici cristiane dell’Europa. Alle giornate di studio e approfondimento partecipano delegazioni di europarlamentari da tutta Europa.

Al via i lavori con la lectio magistralis di Marcello Pera

Il primo appuntamento in programma è la lectio magistralis del senatore di FdI e filosofo, Marcello Pera, sul tema al centro dell’incontro. La mattinata prosegue con il confronto tra gli eurodeputati del gruppo Ecr provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Croazia, Francia, Lettonia, Polonia e Spagna. Oltre al copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini sono presenti il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza e gli eurodeputati italiani di FdI Pietro Fiocchi, Denis Nesci, Chiara Gemma ed Elisabetta De Blasis.

A Subiaco delegazioni di conservatori di Ecr da tutta Europa

Tra gli eurodeputati del gruppo Ecr di altre nazionalità ci saranno: il vicepresidente del Parlamento europeo Roberts Zile di Alleanza nazionale per la Lettonia, Hermann Tertsch e Jorgé Buxadè di Vox, Zdzisław Krasnodebski di Pis e Nicolas Bay di Reconquête. I parlamentari firmeranno, inoltre, la Carta dei Valori dei Conservatori europei, una serie di principi fondamentali che definiscono il conservatorismo e l’impegno a promuovere una comunità stabile, giusta e armoniosa. Per questo è stata scelta la città di Subiaco, luogo sacro per la predicazione di San Benedetto, il Santo patrono d’Europa. “A sessant’anni dalla proclamazione di San Benedetto patrono d’Europa intendiamo dare un segnale forte sulla importanza di ritrovare le nostre radici cristiane, che sono il fondamento della civiltà culturale e politica dell’Europa”, ha sottolineato Procaccini.