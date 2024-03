Al via a Subiaco l’evento del gruppo Ecr “L’eredità di San Benedetto nei valori del conservatorismo europeo”

Si apre oggi a Subiaco l’evento promosso dal gruppo Ecr al Parlamento europeo “L’eredità di San Benedetto nei valori del conservatorismo europeo”, che si chiuderà venerdì. Nel corso dell’appuntamento, durante il quale il senatore e filosofo Marcello Pera terrà una lectio magistralis sul tema delle radici cristiane dell’Europa, sarà firmata una Carta dei valori. Fra i contributi che animeranno le giornate di studio e riflessione, ci sarà quello del co-presidente di Ecr, Nicola Procacciani. Nell’ambito delle celebrazioni della città di Subiaco è poi previsto un videomessaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Il ruolo di San benedetto nella rinascita dell’Europa

Luogo e data dell’evento sono stati scelti per una ragione ben precisa: Subiaco è luogo simbolo delle memorie benedettine e il 21 marzo ricorre la data della morte del Santo, che con la sua “Regola” ebbe un ruolo cruciale per la conservazione e trasmissione della tradizione classica e che proprio 60 anni fa fu proclamato patrono d’Europa da Papa Paolo VI. Per questo il 21 marzo nella cittadina laziale si tengono le solenni celebrazioni per il transitus di San Benedetto. “I monasteri benedettini divennero importanti centri per l’educazione dei giovani e furono determinanti per la rinascita di un’Europa linguisticamente, etnicamente e culturalmente unita”, si legge nella presentazione dell’evento, nella quale si sottolinea che “oggi come allora quella stessa cultura è messa in discussione dalla crescente imposizione di un’ideologia ‘woke’ e di teorie di genere”. Dunque, “il gruppo Ecr si riunirà nella splendida cornice di uno di questi monasteri benedettini per ribadire l’importanza di preservare i valori fondamentali che danno forma al nostro pensiero”. Quello di Subiaco, il Sacro Speco, è il più antico monastero benedettino al mondo.

Le radici cristiane dell’Europa e la firma della Carta dei valori

Al centro del confronto ci saranno, oltre alle radici cristiane dell’Europa, il ruolo dei monaci benedettini nella conservazione e nella trasmissione della cultura occidentale, laica e religiosa, nonché l’importanza di ancorare le scelte sul futuro dell’Europa a valori e principi saldi e senza tempo. Temi sui quali verterà la lectio magistralis di Marcello Pera, senatore filosofo. Il gruppo Ecr, poi, riaffermerà questi principi attraverso la firma di una Carta dei Valori.

Il programma dell’evento di Ecr a Subiaco

Il programma prevede per le 17 di oggi la solenne celebrazione eucaristica per il Transito del Santo, con tradizionale coronazione della statua di San Benedetto e preghiera del sindaco per la città, presso il Sacro Speco. Giovedì i lavori entreranno nel vivo con la lectio magistrali di Pera, fissata per le 10. Alle 11.45 sarà poi firmata la Carta dei Valori. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, la folta delegazione di parlamentari europei provenienti da tutta Europa parteciperà alle celebrazioni solenni del Comune di Subiaco in onore di San Benedetto, che prevedono la processione del Santo Patrono tra le vie della città, con partenza dalla Basilica di Sant’Andrea Apostolo, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Lorenzo Loppa. Successivamente si svolgeranno le celebrazioni cittadine e un momento istituzionale con rappresentanti del governo italiano, del Parlamento italiano ed europeo e di autorità locali, e con il videomessaggio indirizzato alla

municipalità da parte della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.