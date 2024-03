Dai selfie con Gianni Morandi alle foto sulla neve: chi è il prete di Rivisondoli positivo alla cocaina

Don Daniel Arturo Cardenas, il prete colombiano di Rivisondoli trovato positivo alla cocaina dopo un incidente stradale, in questi giorni è seguito più del solito sui social. Sulla sua bacheca Facebook compaiono foto innocenti e in attività ecclesiastiche e private.

Foto sui monti abruzzesi in una tormenta di neve (e qui la metafora con la cocaina ha scatenato frizzi e lazzi social), un selfie con Gianni Morandi, artista che in America Latina è amato e seguito quasi come in Italia, accompagnata dalla citazione della canzone Uno su mille ce la fa. E ancora foto con gli sposi, con il bambinello durante una cerimonia natalizia.

Sui social don Dany offriva un’immagine da Curato d’Ars

A rovinare questa immagine da Curato d’Ars, la nota della Questura dell’Aquila. Al religioso, domenica scorsa è stata ritirata la patente dopo che, in seguito a un incidente sulla statale 17 a Pratola Peligna, è risultato positivo alla cocaina. Ieri è tornato nel paese di cui è parroco, con grande sorpresa dei fedeli. “Devi chiedere scusa. Lo dico come cittadina e cristiana” gli ha detto infuriata una parrocchiana.

Il prete di Rivisondoli si è difeso tramite il suo legale, Gerardo Marrocco, sostenendo di avere assunto la cocaina “a sua insaputa”. Una versione che dà adito a qualche perplessità. In paese hanno ricordato che nell’ottobre del 2022, lo stesso prete colombiano è rimasto coinvolto in un altro incidente e in quella occasione lasciò il luogo del sinistro giustificandosi per il fatto di dover celebrare messa. Il religioso venne indagato per fuga da incidente. Al parroco in passato avrebbero sottratto anche delle offerte, ma sulla vicenda non presentò denuncia. Anche il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi, ha chiesto al vescovo di allontanare il sacerdote. Allontanamento che è arrivato in queste ore.

Il prete colombiano di Rivisondoli ha avuto un altro incidente sospetto

Il vescovo di Sulmona-Valva, monsignor Michele Fusco, ha sospeso dall’esercizio del ministero sacerdotale don Daniel Cardenas, sacerdote risultato positivo alla cocaina domenica scorsa dopo un incidente sulla statale. “Per tutelare la buona fama di don Daniel Arturo Cardenas, per verificare la fondatezza delle informazioni pubblicate sulla stampa e per il bene della Comunità parrocchiale di Rivisondoli e della Chiesa Diocesana, don Daniel è sospeso temporaneamente dal servizio del ministero sacerdotale dal 16 marzo 2024″, fa sapere il vescovo diocesano, mons. Michele Fusco. Nel frattempo, per il parroco di Rivisondoli, è arrivata anche la denuncia, oltre al ritiro della patente.