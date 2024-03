Basilicata: il campo largo si spacca e sceglie un oculista, la destra “vede” la vittoria con Bardi

Il nome c’è, l’alleanza e i programmi no. Il “campo largo” in Basilicata ha trovato un accordo sulla candidatura in Basilicata ma ha già perso un pezzo importante, il Terzo polo, che non converge sul nome del docente universitario Domenico Lacerenza, oculista, “civico” sostenuto da sinistra, Pd e M5S ma non da renziani e calendiani, che accusano: “Conte ci ha tenuti fuori, la sinistra e Conte, che rivendica il veto su di noi, ha scelto il suo leader. Auguri…”, scrive il leader di Azione, che lascia aperte le porte a un sostegno diretto al candidato del centrodestra, Vito Bardi. Le manovre di avvicinamento al centro, del Terzo polo, proseguono, anche se al momento Matteo Renzi tace.

Basilicata, l’annuncio di Lacerenza

L’annuncio è arrivato ieri sera. “La formazione civica ‘Basilicata Casa Comune’, il Pd, il M5S, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dott. Domenico Lacerenza – profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’ospedale regionale ‘San Carlo’ di Potenza – di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell’amministrazione della Regione Basilicata”, si leggeva in una nota congiunta. “L’agenda di governo regionale che propone questa coalizione, forte della candidatura di Lacerenza, prevede in primo luogo di offrire una sanità di qualità a tutti i cittadini lucani: una sfida essenziale per rilanciare un territorio che ha sofferto profondo disagio per ciò che attiene la fruizione del diritto alla salute e il diritto alle cure”. Esce di scena, dunque, Angelo Chiorazzo, il Pd subisce i diktat di Conte e il campo largo, anzi, larghissimo in Abruzzo, si spacca subito.

La reazione di Azione

Parole durissime, a commento, arrivano dai calendiani. “Dopo mesi di spettacolo indecoroso e di veti reciproci, il M5S, Pd e Basilicata Casa Comune hanno finalmente scelto il candidato della coalizione di sinistra. Lo abbiamo appreso purtroppo solo dalle agenzie di stampa senza che ci sia stato alcun confronto o discussione, come abbiamo ripetutamente richiesto. La sinistra ha oramai un leader che dà le carte, detta le regole e definisce il perimetro della coalizione e si chiama Giuseppe Conte. Auguri al candidato”, dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella.