“Balzerani marcisca all’inferno”: ex poliziotti e familiari delle vittime della terrorista si fanno sentire

Leonardi, Ricci, Zizzi, Iozzino, Rivera, Tosa, Battaglini, Casu, Tuttobene, Conti, Moro. Sono undici e sono solo alcuni delle vittime della 72enne Barbara Balzerani, morta lunedì 4 marzo, libera e serena nel suo letto. Poliziotti, carabinieri, uomini politici: molti di questi nomi non compaiono sui giornali, forse per fretta o per smemoratezza.

Non hanno certo dimenticato i familiari delle vittime della terrorista rossa, che non hanno usato i toni commiserevoli di alcuni intellettuali ed esponenti di sinistra. “La giustizia vera è quella del Signore e adesso deve rispondere a Dio, a noi non lo ha fatto”, ricorda Adriana Zizzi, sorella di Francesco, uno dei poliziotti della scorta di Aldo Moro uccisi nell’agguato di via Fani.

“Non credo più nella giustizia terrena a questo punto speriamo che ci sia una giustizia divina”, dice invece Lorenzo Conti, figlio di Lando, il sindaco di Firenze ucciso il 10 febbraio del 1986. “La Balzerani aggiunge Conti – stato un individuo orrendo perché comunque lei quando è venuta a Firenze qualche anno fa, nel 2018, disse che per noi fare le Vittime era diventato un mestiere”. Ha sempre avuto un odio verso tutti e verso tutto. Non è mai stata punita dalla giustizia italiana, era tornata libera e questo non è accettabile”, ha concluso Conti.

Il superpoliziotto Del Greco: mi aspettavo morisse in carcere

Ancora più esplicito e diretto il superpoliziotto Antonio Del Greco, oggi in pensione, per anni in prima fila nella Squadra Mobile. Su Facebook poche righe per ricordare quanto male ha seminato la terrorista rossa: “Spero che sprofondi all’inferno”, conclude l’ex dirigente della Omicidi.

Chi era Barbara Balzerani: vittime e orrori

Nome di battaglia “Sara, la Balzerani è stata tra i personaggi di primissimo piano delle Brigate rosse, di cui prenderá la guida dopo l’arresto di Mario Moretti.

Barbara Balzerani partecipa attivamente al commando che il 16 marzo 1978 rapisce in via Mario Fani, il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro e trucida i cinque uomini della sua scorta.

Il suo ruolo, speculare a quello di Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri, è bloccare il traffico, impedendo il sopraggiungere di veicoli e passanti sul luogo dell’agguato.

Nei giorni del sequestro divide con Mario Moretti l’alloggio di via Gradoli 96, fino al 18 aprile 1978, quando il covo viene scoperto.

A via Mario Fani il 15 marzo 1978, sotto i colpi dei brigatisti caddero Oreste Leonardi, maresciallo dell’Arma e capo della scorta, Domenico Ricci, autista appuntato dei carabinieri, e i tre agenti di Polizia Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio Rivera. 55 giorni dopo, anche Aldo Moro venne ritrovato morto.

La Balzerani è stata condannata a tre ergastoli, anche per concorso morale negli assassini di 4 carabinieri: Mario Tosa, Vittorio Battaglini, Emanuele Tuttobene, Antonio Casu, trucidati a Genova tra il 1979 e il 1980.

Balzerani, decine di vittime, ma sui giornali si parla solo del rapimento Moro

Come membro dell’esecutivo Br, pianifica e dirige il sequestro di James Lee Dozier, il generale statunitense rapito a Verona il 17 dicembre 1981 mentre era comandante della Nato nell’Europa meridionale. L’ufficiale Usa viene liberato a Padova il 28 gennaio 1982 da un’incursione dei Nocs.

Ultima degli “anziani” delle Br a rimanere libera, viene arrestata dai Carabinieri a Ostia (Roma) il 19 giugno 1985, in compagnia del convivente Giovanni Pelosi.

Dopo aver rivendicato dal carcere l’omicidio dell’ex sindaco di Firenze Lando Conti, ucciso il 10 febbraio del 1986 per la sua compartecipazione azionaria in un’industria produttrice di materiale bellico. Nonché per la rapina di via Prati di Papa, il 14 febbraio 1987, durante la quale i terroristi uccidono gli agenti portavalori Roberto Lanari e Giuseppe Scravaglieri.

Decide poi di aderire alla battaglia di Renato Curcio, Maurizio Iannelli e Mario Moretti che, in una lettera al «Manifesto» propongono uno «sbocco politico e sociale al ciclo di lotte maturato negli anni Settanta».

L’arroganza della terrorista rossa: celebrava su Fb gli anniversari delle stragi

Fino all’ultimo dimostra il suo sprezzante atteggiamento, scrivendo il 15 marzo 2008 su Facebook. “Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40nnale?”, riferendosi ai 40 anni dalla strage di via Fani.