Arianna Meloni: “Due giorni meravigliosi, grazie a tutti. Ora avanti insieme verso nuovi obiettivi”

“Semplicemente grazie. Grazie ai tanti iscritti che sono venuti a votare sfidando il traffico di Roma e rinunciando a qualche ora di riposo in famiglia. Grazie ai volontari e ai militanti che come sempre non hanno risparmiato forze ed energie pur di assicurare una ordinata organizzazione dell’evento. Grazie a tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia che con grande spirito di servizio hanno garantito in modo impeccabile lo svolgimento delle operazioni elettorali. E un sincero grazie anche a tutta la stampa presente sabato e domenica, che ha seguito il congresso romano raccontando l’impegno di tutti noi”. Così Arianna Meloni sui social all’indomani della due giorni congressuale nella Capitale che ha visto una straordinaria partecipazione degli iscritti.

Arianna Meloni: sono stati due giorni meravigliosi

“Sono stati due giorni semplicemente meravigliosi, di grande partecipazione e serietà, durante i quali si è respirato un clima di unità e coesione”, sottolinea la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. “Abbiamo confermato di essere una straordinaria comunità politica e militante in continuo movimento, energica, vitale e sì, mi permetto di scriverlo nero su bianco: invidiabile a molti. Ed è questa la nostra forza. Quella che ci consente di andare avanti traguardando sfide e raggiungendo obiettivi sempre più ambiziosi”.

“Ora avanti, tutti insieme verso nuovi obiettivi”

Quindi l’augurio di buon lavoro al neo presidente della Federazione più grande d’Italia e un grazie a chi lo ha preceduto. “Concludo facendo un enorme in bocca al lupo al nostro nuovo presidente della Federazione romana Marco Perissa, e ringraziando ancora una volta Massimo Milani, che con grande maturità e spirito unitario ha contribuito a rinsaldare la compattezza della nostra comunità politica. Ora guardiamo avanti, tutti insieme, verso nuovi obiettivi”