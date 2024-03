Altri 66 milioni alle zone colpite dall’alluvione in Toscana. Meloni: promessa mantenuta

Il governo ha presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, il DL n. 19/2023, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023. Le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità. L’emendamento era stato preannunciato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso.

“Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il premier Meloni.

Emergenza maltempo in Toscana: ecco le risorse stanziate dal governo

“Le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro: 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti; 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole; 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva; 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile; 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara; 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno. Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro. “Continueremo a lavorare per dare risposte sempre più efficaci e concrete ai cittadini e alle imprese che hanno subito gravi danni durante l’alluvione”, ha concluso il Presidente Meloni.

“Si tratta di una ulteriore dimostrazione di attenzione che il governo Meloni ha per le nostre comunità, avendo avuto a cuore, fin dai primi momenti del maltempo, le difficoltà delle famiglie e delle imprese del nostro territorio”, ha commentato in una nota, il deputato toscano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese.