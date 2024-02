Un’anziana fa tremare Putin: lo accusa in piazza per la morte di Navalny e il video diventa virale

È diventato virale sui social russi il video di un’anziana che, in una piazza di Mosca, ha espresso tutto il suo dissenso contro Vladimir Putin e il suo governo. Un video nel quale la donna accusa Putin non solo per la morte del dissidente Navalny ma anche per la guerra in Ucraina. “Il presidente ha ucciso i bambini ucraini e ha mandato a morire più di 300mila soldati russi al fronte – ha gridato la donna -. Il traditore Putin rende schiavo il suo popolo, dobbiamo ribellarci”.

L’anziana eroica in piazza: “Possono uccidermi, non mi interessa. Putin è un traditore”

La signora, insieme a molte altre persone, era in strada per commemorare Aleksej Navalny, il dissidente deceduto in una colonia penale siberiana. Mentre parlava, dietro di lei sulla piazza, c’erano fiori deposti in memoria di Navalny. Nonostante la polizia stia disperdendo le folle in varie città che si riuniscono per commemorare l’oppositore, la donna ha concluso il suo intervento affermando che Putin tradisce il suo popolo, rendendolo schiavo. “Ormai sono anziana, possono solo uccidermi. Dobbiamo ribellarci e chiedere a Putin di andarsene”.