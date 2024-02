Un treno dedicato alle Foibe, l’assurda ironia de “La Stampa”: “E’ un regalo delle Fs alla Meloni”

Un treno per ricordare le vittime delle Foibe, ripercorrendo i tragitti degli esuli su tutto il territorio nazionale, percorrerà l’Italia sabato e domenica, come del resto era già accaduto lo scorso anno. Un’iniziativa importante e utile, nel Giorno del Ricordo, ma che incredibilmente il quotidiano “La Stampa” racconta come un regalo delle Ferrovie dello Stato (quasi a dispetto di Salvini) al premier Meloni. Un “regalo”, secondo il quotidiano, che derubrica un ricordo a cui anche il Capo dello Stato ha dedicato parole sentire, come un capriccio del premier.

“Meloni ha chiesto e ottenuto da Ferrovie dello Stato un treno speciale per le vittime delle Foibe“, scrive il quotidiano, che aggiunge: “L’orgoglio dei meloniani, in difesa delle proprie bandiere e dell’identità nazionale plasmata su alcuni eventi storici più di altri, ha già partorito 10 giorni fa un disegno di legge governativo per l’istituzione a Roma del Museo in ricordo delle Foibe. Ora tocca al treno”, fa notare con un pizzico di ironia il giornale, come se la denuncia annuale della tragedia degli esuli perseguitati e uccisi dai partigiani titini fosse un “orgoglio” solo dei meloniani e non una tragedia nazionale. Poi “La Stampa” ipotizza perfino un dispetto della premier a Salvini: “Domani Meloni sarà sola. Matteo Salvini non sarà al suo fianco. Anche in questo caso al ministero dei Trasporti sono stati informati a progetto realizzato, come avvenuto con il treno per Pompei e con il Frecciarossa affittato dalla Rai per trasportare funzionari e giornalisti a Sanremo…”. Il paragone tra gli esuli e i giornalisti del Festival sembra azzardato, così come l’ipotesi che le presunte guerre intestine nel governo si giochino sui trenini delle Ferrovie.

Il treno del ricordo per le Foibe parte domani da Trieste

La notizia, comunque, è vera. Sabato 10 febbraio il Treno del Ricordo sarà inaugurato nella stazione di Trieste Centrale. Il Treno rientra nell’ambito delle iniziative in programma per il Giorno del Ricordo, solennità civile istituita con legge 30 marzo 2004, n.92 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.