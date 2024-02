Tronchetti Provera promuove a pieni voti la Meloni: “È la più brava tra i leader europei” (video)

Un elogio spassionato per la Meloni e il suo governo: a pronunciarlo è una voce importante dell’imprenditoria italiana: Marco Tronchetti Provera. «Giorgia Meloni è la più brava tra gli europei. Si sta muovendo molto bene, l’Italia a tutti i tavoli è apprezzata, grazie anche alla qualità del presidente del Consiglio». Con queste parole il vicepresidente esecutivo di Pirelli ha promosso l’attività del premier italiano.

Tronchetti Provera intervistato da Nicola Porro

Una promozione a pieni voti formulata venerdì sera a Milano all’evento “La ripartenza – liberi di pensare”, organizzato da Nicola Porro. «Se guardiamo indietro, anche con dei Parlamenti difficili da valutare professionalmente, abbiamo avuto dei Presidenti della Repubblica che andavano in giro per il mondo, si facevano rispettare e davano il senso che il Paese comunque andava avanti. Un miracolo. Dopo Draghi, dicevano “Siamo rovinati, sarà un disastro”. La Meloni è la più brava tra gli europei. Una meraviglia quando uno pensa a questo Paese cosa è in grado di fare», ha aggiunto Tronchetti Provera.

Sul Piano Mattei l’Italia va nella giusta direzione

In merito al Piano Mattei, per Tronchetti Provera la strada indicata dall’esecutivo è quella giusta. “L’Africa è fondamentale – dice il vicepresidente esecutivo di Pirelli – Come si è detto oggi, non abbiamo materie prime. Abbiamo bisogno di avere un rapporto costruttivo, non dobbiamo subire un’immigrazione che è terribile per le persone che sono costrette a fare questi viaggi, che talvolta sono drammatici. Se diamo del lavoro, costruiamo delle professionalità e possiamo anche avere delle capacità di lavoro formate per le esigenze che abbiamo noi, quindi c’è un interesse di tutti. Sarebbe importante farlo anche con un grosso contributo europeo. Ci vogliono risorse importanti e l’Italia sta andando nella direzione giusta”.