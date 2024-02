Springsteen saluta la madre con una canzone: “Usciremo ancora e balleremo”. Il video che commuove

Un addio dolcissimo su Instagram. Così Bruce Springsteen ha voluto dare notizia della morte della madre, Adele Zerilli. Di origini italiane, aveva 98 anni. The Boss le ha dedicato una canzone, anch’essa riportata nel post su Instagram. Che si conclude con questi versi: “Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar e usciremo e balleremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen)

La storia di Springsteen è legata all0emigrazione italiana negli States. Il nonno Antonio, avvocato di Vico Equense partì per New York nel settembre del 1900. A New York, si legge nelle biografie ufficiali della star, Antonio Zerilli arrivò il 3 ottobre, sbarcando sulla storica banchina di Ellis Island. Dal suo matrimonio con Adelina Sorrentino nacquero Dora, Ida e Adele Ann. Quest’ultima sposò Douglas Frederick Springsteen, padre del musicista.